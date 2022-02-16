越南通關｜越南擬2月中放寬出入境限制！完成2個條件即有望去旅行

【越南開關】越南計劃放寬入境及隔離限制，有望開關去旅行！根據越南傳媒消息指，越南政府最快會在2月中旬大幅放寬邊關措施，以及恢復國際航班來往越南及其他國家，而國際旅客的入境隔離日數亦預計將會大幅縮減，只需要完成2個條件，就有得飛去越南旅行！

延伸閱讀：通關入境｜13大國家/地區通關入境懶人包｜旅客入境條件/通關日期

【越南通關】越南本月中大幅放寬入境及隔離限制 國際旅客2條件即可去旅行！

（圖片來源：越南文化體育與旅遊部）

新型冠狀病毒肆虐全球，加上近日變異株Omicron在各國發生大規模爆發，越南政府在疫情爆發初期，已經開始實施嚴格出入境限制措施，幾乎全面暫停旅客及商務客等出入越南，保障境內疫情在可控制範圍之內。有消息指，因應越南境內疫情漸趨穩定，2月中旬起會大幅放寬出入境限制，亦會減少入境後的隔離日數，國際旅客只要達成2個條件即可去越南旅行！

根據越南國營傳媒Tuoi Tre的報導指，越南政府去年11月推出旅遊氣泡機制，有見國內疫情漸見穩定，越南政府將會由2月15日起，大幅放寬出入境及邊關政策，解除針對國際客機航班及已完成接種新冠病毒疫苗旅客的防疫限制。現時，越南已經恢復與15個國家的國際來往航班，並會繼續與其他合作國家商討航班事宜。

如果想去越南旅行，國際旅客需要完成2個條件，包括接種至少2劑合資格新冠肺炎疫苗以及持有新冠病毒檢測陰性報告。到埗後，旅客需要接受為期3日的隔離檢疫，可以選擇在居住地點或酒店執行。

越南政府表示，2020年起為防止疫情擴散而限制旅客入境，對當地旅遊業造成嚴重打擊。現時，由於越南全國超過9成半國民已接種至少2劑新冠肺炎疫苗，希望在推動年輕國民接種疫苗的同時，放寬國際旅遊措施，並藉此恢復越南的旅遊業和經濟，讓國外旅客可以再次到越南欣賞風景及歎美食！