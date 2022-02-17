港女西貢露營撞鬼 黑影門外守候、營火多次熄滅 次日出營即刻病倒

【西貢露營】有港女網上分享西貢露營經歷，表示早前於西貢露營時發生靈異事件，露營期間明明無風，營火卻多次突然熄滅，幾人更在深夜目擊帳篷外有黑影及聽到腳步聲，嚇到全晚不敢入睡，次日出營更即刻病倒！

港女西貢露營撞鬼！黑影門外守候、營火多次熄滅 出營次日即病倒

西貢作為香港大熱露營聖地，是不少港人的露營首選好去處。近日有港女於Facebook專頁「巴打絲打11鬼故台」投稿，稱自己早前與朋友們，一行四位女性好友前往西貢露營，期間卻發生靈異事件，相當猛鬼！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@victorbrd）

她於貼文中表示，她們出發時間較晚，到達營地時已接近黃昏。由於四人沒有帶瓦斯爐（Gas爐），因此要自行生火煲水飲用。期間天色平穩，完全無風，但營火卻無故多次熄滅，她表示：「起咗四五次火都係咁，好似有人吹熄咁」，最後需要向附近陌生營友借用瓦斯爐（Gas爐）才能順利煲水飲用。

（圖片來源：Unsplash@boh001）

天色漸暗，四位女生一同於大型帳篷內睡覺，卻未料在淩晨一時左右，聽到一陣詭異的腳步聲響，圍繞帳篷不斷兜圈走動。包括港女在內兩名女生決定打開帳篷偷偷觀望，卻見到兩個黑影在門外守候。

據港女描述，兩個黑影「完全見唔到其他眼耳口鼻」，當時雖然天色已暗，但周圍仍然有路燈，因此可以確信眼前所見屬真實。不知道黑影是否聽到動靜，黑影在港女目擊下「『噓』一聲就消失咗，完全睇唔到佢哋點走嘅，就好似淩空消失咁。」當晚四人完全不敢入睡，到次日出營回家後，兩名曾看到黑影的女生即刻發燒病倒，未知是否因過度受驚而導致。

（圖片來源：Unsplash@jrkorpa）

有網民留言表示「荒山野嶺咩都有，下次袋住隻貔貅係袋辟下邪」、「山頭真係有好多靈魂，同佢有感應，還有朋友病埋，有一次經驗就算了，唔好再去露營啦。」不過有網民認為會遭遇靈異事件皆因四人做錯一件事：「可能因為燒地」、「應該係唔想比你燒地」、「X緊你燒地呀」，認為在草地上隨便挖掘土地並生火，會對環境造成破壞，或許因此而令靈異物體都「看不過眼」，出來嚇你一跳。