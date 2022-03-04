遊車河勝地飛鵝山大塞車　多人郊遊逼過旺角！網民笑係咪有金執

【行山熱話】最近有網民去飛鵝山郊遊時，發現通往山頂車路的竟大排車龍，雙線行駛的車路堆滿私家車，擠得水洩不通，擠逼情況甚至比旺角彌敦道的車龍更嚴重！相片在網路上引起討論，有網民則不解爲何會有大量車輛會湧去飛鵝山，反問：「上面係咪有金執？」

（FB @ Sai Kit授權）

最近疫情嚴峻，街上空無一人，但是在郊外的情況恰恰相反，在飛鵝山上竟堆滿人群！飛鵝山一向市民是「遊車河」勝地，因在飛鵝山觀景台可飽覽東九龍及西貢白沙灣的美景，不少私家車車主都會駕車到飛鵝山「遊車河」。

（漁護署圖片）

近日有網民去飛鵝山郊遊時，在通往山頂車路竟遇上大塞車，大排車龍，擠逼情況甚至比旺角彌敦道的車龍更嚴重！

樓主隨即拍下車龍壯觀情況，上載相片至Facebook群組「香港風景攝影會」，直指：「打蛇餅！」就相片可見雙線行車的飛鵝山車路堆滿超過十多架私家車，擠逼得水洩不通，擠逼情況十分嚴重！

（FB 群組@「香港風景攝影會」）

貼文引起網民熱烈討論，有網民直指飛鵝山「逼過旺角！」、「排隊上山都咁多人？」、「香港奇景，荒山野嶺都會塞車。」不少網民則不解爲何大量車輛會湧去飛鵝山：「好奇！上山有啲乜嘢睇？」、「上面係咪有金執？」、「咁玩法遲早山都封埋！」、

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記者向樓主了解，樓主表示以往駕車上飛鵝山都不是太多人，指飛鵝山擠逼的情況源於一個原因：「（現時）就算係私家車遊車河兜個圈，都好似去咗旅行咁。」