海洋公園近年陷入財困，前年獲政府撥款54億元，並於去年制定一系列「重生方案」，計劃擴建園區，增加3大主題區，包括零售丶餐飲及消閒主題區、歷險主題區及健康主題區，部份區域劃為免費開放！

海洋公園擬擴建3大主題區！新增免費區域 餐飲購物區/歷險主題區

海洋公園「重生方案」動作頻頻，去年海洋公園水上樂園開幕引起市民關注外，海洋公園更計劃增設3大全新主題區，包括「零售丶餐飲及消閒主題區」、「歷險主題區」及「健康主題區」。

（圖片來源：海洋公園）

海洋公園山下區域暫定優化為「零售丶餐飲及消閒主題區」，遊客可免費進入。主題區內將會引入不同零售、餐飲及消閒設施及商店；海洋館旁設有商場，設計與Outlet頗為類似。

山上區域則屬於分別打造成「歷險主題區」及「健康主題區」。「歷險主題區」主打室外歷奇活動；「健康主題區」則預計包含行山、瑜伽、水上瑜伽、露營等有益身心的活動。

（圖片來源：海洋公園）

香港海洋公園於2021年8月通過發放投標資格預審文件，2022年2月28日向入圍投標者發出投標邀請書。據公布資料，已遞交的歷險及健康主題區投標資格預審提案，仍在審核當中。海洋公園計劃於2022年第二季度前，就此兩個主題區的入圍投標者及相關的投標時間排程，發佈進一步資料。

海洋公園3大主題區

開幕日期：待定

