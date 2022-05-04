【交通優惠｜行山交通攻略】港鐵東鐵綫過海段將在5月中正式通車，當日起將與新巴城巴推出轉乘優惠，只需$2就可以搭巴士，當中包括全新巴士路線，路線會途經多個行山及郊遊好去處，大家乘港鐵去會展站參觀時可順便乘巴士去玩！

交通優惠｜東鐵過海轉乘新巴城巴$2優惠 4大放假行山交通路線推介

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港鐵東鐵綫過海段將在5月15日正式通車，城巴新巴宣布當日起推出$2轉乘優惠，乘搭港鐵由會展站出閘轉乘5條指定城巴新巴路線，可享有第二程$2轉乘優惠，而乘巴士回程轉乘港鐵同樣有優惠！

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5條指定城巴新巴路線包括1M、25A、722、780、788，路線會途經多個行山及郊遊好去處，包括寶馬山紅香爐峰，當中1M是全新巴士路線，接駁會展站、跑馬地同埋黃泥涌峽，是郊遊行山交通之選！

【1】1M巴士途經好去處：黃泥涌峽

全新巴士路線1M將途經黃泥涌峽，附近的黃泥涌峽徑是新手行山好去處之一，從黃泥涌水塘出發，途經紫羅蘭山、孖崗山等地，沿途可飽覽陽明山莊、大潭水塘、深水灣、南丫島一帶的景色。在吊鐘花花期亦可觀賞到漫山吊鐘花。

【2】25A巴士途經行山好去處：寶馬山

乘搭25A可到達熱門日落好去處！位於北角寶馬山的紅香爐峰市區行山路線可以飽覽270度維港海景，亦可飽覽港島及九龍鬧市景色。只要在寶馬山巴士總站起步行30分鐘便到達日落靚景巨石位，而且開揚景觀不會受樹蔭草木遮蔽，除了日落外，在這裏睇維港夜景也是個不錯的選擇，吸引不少住在附近的港島居民都會上紅香爐峰睇靚景！

【3】722巴士途經行山好去處：小馬山/柏架山

乘722巴士至鰂魚涌港鐵站下車，可以輕鬆到達小馬山起點，小馬山鄰近鰂魚涌市區，行山路線會連行柏架山、畢拿山以及小馬山三山，非常易行，在海拔高400多米的小馬山山頂上，可飽覽180度港島東及九龍東兩岸景色，亦是港島區朋友去散步的行山路線好選擇！

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【4】788巴士途經好去處：歌連臣角砲台

乘788巴士至小西灣（藍灣半島）總站下車，可沿附近的小西灣海濱花園步行，大約半小時便到歌連臣角砲台，形狀像似巨型「電視框」框起港島東面海景，因被稱「大電視」。不過其中一座在2018年被颱風山竹摧毀，現時尚存的碉堡前端頂部亦已被壓碎，大家前往打卡前要衡量危險性。記者建議大家最好只到附近的砵甸乍山觀景台，遠眺對岸的鯉魚門及將軍澳一帶等美景。

東鐵過海轉乘新巴城巴5大路線$2優惠

新巴城巴5大路線：1M、25A、722、780、788

優惠日期：5月15日起

