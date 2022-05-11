印度航空公司IndiGo最近捲入歧視風波。有地勤職員被指責以「對其他乘客構成風險」為由，拒絕一名傷殘青年登機，引起社會高度關注，印度政府承諾徹查事件，更指對其實行為零容忍！

印度航空公司1個原因禁傷殘少年登機！網民聽完解釋鬧爆好冇人性

綜合外媒報道，印度航空公司IndiGo工作人員拒絕一名傷殘青年登機，捲入歧視風波。

（圖片來源：InDiGo）

現場一名女性乘客Jyotiraditya M. Scindia於社交媒體Twiiter曝光事件細節，指該傷殘青年在飛機起飛一小時前，通過安檢並到達登機閘口，當時似乎處於飢餓、口渴、焦慮及混亂的狀態。該少年的父母設法安撫他的情緒，其他乘客亦為該青年提供協助，但印度航空公司IndiGo職員表示該青年處於「無法控制的恐慌狀態中」，向殘疾青年父母表示：「如果該青年沒有安靜下來變得正常，我們不會容許登機」。

其後在乘坐同一航班的一群醫生出面承諾，若殘疾青年於空中發生任何健康問題，將會為其提供協助，航空公司仍以「對其他乘客構成風險」為由，禁止殘疾青年及家人登上飛機。

該貼文引起於國際社交媒體引起廣泛關注，指責該航空公司的歧視行為。印度航空公司IndiGo事後發聲明否認指控，表示考慮到其他乘客的安全才採取此措施，補充指拒絕登機後已立即為殘疾青年一家人提供免費住宿，讓他們第二日早上出發前往目的地，強調稱為公司具備包容性而感到自豪。目前印度民航總局已要求印度航空公司IndiGo就事件進行調查。