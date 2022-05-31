日本開關試驗旅行團1人確診！須中止行程+全團隔離 附入境安排

【日本開關】日本逐步恢復旅行團入境，但試驗接待小型旅行團期間有旅客確診！日本早前宣布將於6月中開關，讓旅客以旅行團形式入境，自上周起更試驗接待小型旅行團，但近日有1名參與旅客確診新冠病毒，隨即要中止行程，其餘團友亦要隔離！

日本入境｜試驗旅行團1人確診！須中止行程+全團隔離 附入境安排

日本即將在6月10日開關，讓包括香港在內的98個國家及地區遊客，免打針及隔離，就可以旅行團形式入境。日本政府早前亦展開試驗計劃，由上周起開始接待來自美國、澳洲、泰國及新加坡，合共15組、約50人的小型旅行團。不過其中一名來自泰國的旅客證實確診新冠病毒，行程隨即取消，同行的3名團友亦要隔離。

圖片來源：Unsplash

日本觀光廳表示，確診的泰國遊客在上周五（27日）入境，參加4人小型旅行團。該名遊客昨天（30日）於大分縣遊覽期間出現喉嚨痛徵狀，接受抗原測試後結果呈陽性。旅行團即時中止行程，同行另外3人亦需入住隔離酒店。

雖然試驗旅行團有人確診，但亦無影響當局開放入境的政策。日本觀光廳指，將會如期在6月10日開關，讓多國旅客以旅行團形式訪日。當局亦會向旅行社發出指引，以便今後應對旅行團懷疑有人確診的情況。

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日本時隔兩年再開放讓遊客入起，多個國家及地區旅客就算無打齊三針，都可以免隔離入境。當局各地分成不同風險級別，其中香港屬於低風險地區，即不需要出示疫苗接種證明，就可以免隔離入起！日本開關安排一覽：

旅客風險級別 （分為藍、黃、紅三等級）



1. 藍色國家／地區（低風險，包括香港）

不論有沒有接種疫苗，入境時都不需要接受檢測和隔離。



2. 黃色國家／地區（中風險）

如打齊三針苗可以免檢測免隔離 ，否則入境時要檢測和居家隔離。隔離三天後檢測呈陰性，可提早解除隔離，如不接受檢測則要隔離七日。



3. 紅色國家／地區（高風險）

如打齊三針苗只需接受3日居家隔離，病毒檢測並呈陰性便無須再隔離，不接受檢測則要隔離七日；如無打齊三針需在指定檢疫設施隔離3日，如病毒檢測並呈陰性便無須再隔離。



如果想趁日本開關立即報團「返鄉下」的話，就要留意有機會因為同行團友確診而要中止行程，甚至要在當地酒店隔離！今後訪日旅行團的防疫措施、確診後具體安排，仍有待當局完成試驗計劃後正式確認。