上水好去處｜上水荷花田盛開！淡粉花海超夢幻+罕見並蒂蓮品種

【上水好去處】上水出現超美荷花田！上水最近成為全新賞花好去處，除了有鳳眼藍花海夢幻盛放外，最近在梧桐河一帶有一大片荷花盛放，荷花田面積更有足足一個籃球場！荷花花期只有1個月，大家要把握時間去賞花喇！

上水好去處｜上水超美荷花田！淡粉花海超夢幻+罕見並蒂蓮品種

（IG @ pinkywu20授權）

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最近上水雙魚河及梧桐河一帶成為全新賞花好去處！不但有鳳眼藍花海開滿整個漁塘，形成一大片淡紫花海外，最近有眼利網民發現在鳳眼藍花海附近，短短相隔十分鐘路程就有另一個賞花好去處！

（FB @ Lusy Fung授權 ）

每年踏入6月至8月花期，在香港各區都有荷花池可以觀賞荷花，包括濕地公園、荃灣城門谷公園、南蓮園池、粉嶺康樂公園。最近在梧桐河一帶有一大片荷花盛放，荷花田面積更有足足一個籃球場大！可以近距離觀賞荷花盛開美態，網民表示聽說荷花塘是以前附近村民種植。

不過記者溫提大家千萬不要為打卡行入荷花塘，避免造成破壞。



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另外，除了荷花外，足夠幸運的大家或能在荷花田發現並蒂蓮的蹤影！並蒂蓮是十分珍貴的荷花品種，兩朵蓮花生長在同一個莖上十分罕見，而且珍貴在於是天然長成，無法後天培育，同時亦象徵着百年好合、永結同心。

記者提醒大家切勿採摘或破壞荷花！



大家在觀賞荷花後，不妨順便去梧桐河及雙魚河一帶觀賞上水鳳眼藍夢幻花海！在荷花田後再行5分鐘，穿過大草地便到達。可以見到鳳眼藍開滿整個漁塘，形成一大片淡紫花海，十分壯觀！👇🏻上水鳳眼藍花海地點及前往方法請按以下連結👇🏻

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上水好去處｜上水荷花田

地點：上水梧桐河

交通：上水港鐵站A4出口，在上水公告小巴站搭51K小巴去盛羅湖懲教所站或河上鄉總站下車，下車後沿河上鄉路步行至梧桐河旁，向左步行

