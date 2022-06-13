【韓國入境】闊別3年有多，終於可以再去旅行喇！今次記者率先帶大家「眼睛去旅行」遊韓國，直撃韓國最新入境措施。而在出發韓國前，必須留意入境韓國8大注意事項，以及回港後的準備，事先計劃好就可以準備發去韓國！

韓國入境｜記者入境韓國全過程！8大注意事項+回港準備須知

韓國入境限制於6月1日起放寬，香港旅客可以申請簽證，以觀光目的入境韓國！今次記者率先帶大家由香港飛到韓國，相信不少人都關心目前韓國的入境措施，究竟與以往有甚麼差別，即睇記者直擊韓國最新入境程序，以及8件出發韓國前須知，各位有興趣出發去韓國的朋友一定要留意清楚！

韓國入境｜出發去韓國須知！

1. 持有至少6個月有效期護照

2. 辦理短期個人旅遊簽證 (C-3-9)

3. 於大韓民國簽證網站填寫並列印電子表格

4. 2星期內，親身前往大韓民國駐香港總領事館遞交文件及支付 320 港元簽證費用

5. 遞交後等候審批，需時至少7個工作天

6. 入境前48小時須進行PCR核酸檢測，入境時須提交陰性結果證明

7. 出發前填寫Q-CODE健康申報（https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/）

8. 入境後面3日內進行PCR核酸檢測



記者今次乘搭凌晨機入境韓國仁川機場，在航班上，空中服務員會派發3張表格，背面黃色為健康申報表（已填寫Q-CODE則不需繳交）、白色為遊客攜帶物品申報單（須繳交）、淡黃色為入境卡（須繳交）。

由於旅客人數不算太多，由落地到取行李，全程15分鐘就完成。

抵達韓國後，一落機就見到海報提醒旅客需要出示Q-CODE健康申報二維碼，方便海關人員核實。由於入境韓國3天內需要進行PCR核酸檢測，如果不想抵達市中心後才到處找尋檢測站，可以在抵達機場大堂後，根據指示牌方向，前往機場PCR核酸檢測服務站，收費為8萬韓圜（約487港元）。

韓國觀光公社為歡迎旅客，於仁川機場準備了「TRAVEL TO KOREA BEGINS AGAIN」活動。旅客可以免費領取市內百貨公司優惠券小冊子，亦可以進行小抽獎，填寫問卷可免費領取紀念品（手持風扇）。

至於由韓國回港時，都要做足準備，包括提供PCR核酸檢測陰性結果證明及指定檢疫酒店確認書等。

韓國入境｜準備回港須知！

1. 入境前48小時PCR核酸檢測陰性結果證明

2. 指定檢疫酒店預訂房間確認書

3. 完成疫苗接種證明文件（紙本）

4. 填寫電子健康及建議資訊申報



韓國入境｜入境簽證申請及教學

韓國領事館公布由6月1日起，香港居民可以旅遊目的申請入境簽證，前往韓國旅遊。

因應疫情，韓國領事館暫僅容許個人申請，入境簽證申請人數每日限額為30人，等候區內最多允許10人同時逗留。申請者須於前往指定官方網頁，以英文或韓文填寫電子申請表格。成功遞交電子申請表格後，申請者須於星期一至四上午9時至11時30分，親身前往韓國領事館遞交相片、個人護照等其餘申請文件，並繳交相關費用，價格為$320。

韓國入境簽證申請日數為最少7個工作天（星期六、日及公眾假期除外）。申請成功後，申請者將接獲手機短訊通知，其後可參考短訊指示時間，於星期一至五下午1時30分至4時30分期間，前往領取入境簽證。詳細申請方法及所需文件可參考以下網站：

點擊前往電子申請表格

點擊前往申請表格填寫教學

大韓民國駐香港總領事館

地址：香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心5/F

