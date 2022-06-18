【淺水灣好去處】淺水灣除了有沙灘、餐廳美食等好去處外，附近亦有超美的英式建築！前身是淺水灣酒店的影灣園，裝修充滿歐陸風情，極具殖民地色彩，圓形噴水池、旋轉樓梯、中庭庭園亦是必去打卡位，當中的露台餐廳更是電影《傾城之戀》的取景地，是假日打卡、拍拖好去處！

淺水灣好去處｜淺水灣酒店復古英式建築 露台餐廳/噴水池/庭園

（IG @ tomoleung授權）

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位於淺水灣的影灣園前身是淺水灣酒店，建於1920年，建築風格極具殖民地色彩，後來重建成服務式住宅「影灣園」，不但保留了大部份面貌，亦加設了商場、商店及住宅大樓，成為淺水灣好去處之一。

影灣園在重建後保留了酒店部份原貌及磚瓦結構 ，裝修沿用殖民地風格，以白色及棕色作主調，充滿濃厚的歐陸風情。影灣園設有不少打卡位，如圓形噴水池、大樓梯、旋轉樓梯、中庭庭園、拱形木窗等等，全部都保留了復古英式建築風格，如置身英式貴族庭園！

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露台餐廳曾是張愛玲小說改編電影《傾城之戀》的取景地，在重建後的露台餐廳The Verandah沿用20年代的餐廳設計，保留了老式吊扇、盆栽棕櫚和裝飾等，在古色古香的露台餐廳歎下午茶Tea Set，充滿英式懷舊感！在餐廳內望向窗外，更可飽覽淺水灣美景。

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影灣園

地址：淺水灣淺水灣道109號

交通：中環交易廣場巴士總站乘搭6、6A、6X、66、260巴士；或在銅鑼灣渣甸街乘搭40號小巴，於淺水灣海灘站下車



影灣園 露台餐廳The Verandah

地址：淺水灣淺水灣道109號

電話：22922822

營業時間：（星期三至六）12:00 - 22:00；（星期日）11:00 - 22:00；星期一至二休息

