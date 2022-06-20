灣仔全新酒店預料7月中開幕！約170間房 仲有榻榻米房+半海景房

AKI Hong Kong明怡美憬閣新酒店料7月中開幕！雅高集團繼房間設有私人泳池的The Silveri東涌新酒店後，再有新酒店開幕7月中開幕，落戶於灣仔，並設有榻榻米房間，超吸引！

AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店即將開幕！設約170間房 仲有榻榻米房

AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店為雅高集團新酒店，設有約170間房間，提供5種房型可選，當中包括經典房、兩款高級房（172平方呎及182平方呎）、豪華房（設香港少見榻榻米）、單間公寓豪華房等。

記者在AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店官網搜尋7月11日或之前得房間，都是無法預訂，不過搜尋7月12日或之後日子就能預訂，所以預料AKI Hong Kong明怡美憬閣應該在7月12日開幕！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店房型

經典房為172平方呎，位於AKI Hong Kong明怡美憬閣新酒店5樓至12樓，可欣賞城市景觀，配備1 張特大床、50 英寸IPTV 電視和咖啡機，浴室配有獨立淋浴間。

（圖片來源：accor）

高級房為172平方呎，位於AKI Hong Kong明怡美憬閣新酒店13樓至24樓，從落地玻璃可欣賞城市景觀，配備1 張特大床、50 英寸IPTV 電視和咖啡機，浴室配有獨立淋浴間。

（圖片來源：accor）

另一間高級房可以看到部分維港景色和城市景觀，為182平方呎，位於AKI Hong Kong明怡美憬閣新酒店13樓至24樓，配備1 張特大床、50 英寸IPTV 電視和咖啡機，浴室配有獨立淋浴間。

（圖片來源：accor）

最注目的就是AKI Hong Kong明怡美憬閣新酒店的豪華房，面積約215平方呎，設有香港較少見的日式榻榻米墊，採用傳統日式室內設計，房間配備1張特大床，可從房間看到270 度的城市全景和維多利亞港局部景觀，為獨立浴室。

單間公寓豪華房為279平方呎，位於AKI Hong Kong 18至24樓，設有專門會客區和步入式衣櫥，配備1張特大床，可以欣賞到城市景觀，並配備浴缸和淋浴。

AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店餐廳

AKI Hong Kong明怡美憬閣將設有兩間餐廳，包括全日餐廳供應各式各樣餐點，從特色歐陸式早餐，到新鮮便當午餐，再到餐前小吃。還有位於3樓的Lobby Lounge，提供排毒果汁和清淡、健康的食品。

經記者在AKI Hong Kong官網搜尋後，看到價格為最平人均$438起（未稅），而大家都會感興趣的榻榻米豪華房，最平人均約$586起（未稅）。如果大家有興趣，可以去AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店官網了解！

AKI Hong Kong明怡美憬閣精選酒店

地址：灣仔謝斐道239 號

電話：2121 5000

預料開幕日期：2022年7月12日

預訂網站：https://all.accor.com/hotel/B5L5/index.en.shtml

