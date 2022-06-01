在炎炎夏日，又想親親大自然，不如去一趟香港近郊露營體驗，可以夜觀星象及欣賞螢火蟲，又可以享受打卡單車遊，發掘周邊景點，另外更可以去到附近品嚐超高人氣的馳名豆腐花！

香港近郊露營體驗人均$265起！夜賞螢火蟲/打卡單車遊/人氣豆腐花

位於上水虎地坳村的虎地山莊郊野學習中心，佔地約22,000平方呎，鄰近梧桐河、雙魚河畔，周邊環境優美，鄰近著名打卡位「上水大水管」。入住露營期間，可以沿河畔單車徑踏單車欣賞風景，更可以踩單車前往河上鄉食馳名的豆腐花，是假期遠離煩囂的絕佳選擇！

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（圖片來源：KKday）

入住期間，在夜幕降臨，如果天氣許可，更可以在郊野上空欣賞天文現象，探索宇宙奧秘；周邊更不時出現螢火蟲，在郊野中閃爍飛舞，景色極為優美。

（圖片來源：KKday）

虎地山莊郊野學習中心內分為A、B、C三個區域， 整體不少於700平方呎，闊度達25 尺，寬廣舒適。現在透過KKday預訂露營，將提供Carpus限量禮品1份，並免費提供冰塊、免費使用雪櫃、免費提供洗頭水、沐浴露、洗手液、洗潔精、蚊香。入住遊客須自備裝備裝備。

（圖片來源：KKday）

優惠1：(1-2 人)HK$790/1 組，平均低至 HK$395/位 (A Zone)

優惠2：(3-4 人)HK$1,190/1 組，平均低至 HK$297.5/位 (B Zone)

優惠3： (5-6 人)HK$1,590/1 組，平均低至 HK$265/位 (C Zone)



營幕/露營車進場時間： 由下午 2 時 30 分至晚上 7 時前

離場時間：翌日中午 12 時前

地址：新界上水虎地坳村虎地山莊

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130339

