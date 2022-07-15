城巴推6條屯門新路線 來往區內/尖沙咀/觀塘｜附巴士路線詳情

【巴士路線】城巴宣布將為屯門推出6條全新巴士路線，提供直接及特快巴士服務，來往區內、尖沙咀及觀塘。其中4條已公布的新路線包括50M、50、55和56，最快於本周提供服務，即看巴士路線詳情！

城巴下週起推6條屯門新路線 來往尖沙咀/觀塘｜附巴士路線詳情

城巴星期日(17日)起將為屯門推出全新及全面的巴士網絡，城巴營運總裁李卓豪指，將於今年內推出6條新巴士路線，為屯門市民提供直接及特快巴士服務。

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資料圖片

4條已公布的巴士路線包括50M、50、55和56。50M為全日循環線，連結屯門區內第54區及屯門站，全程收費$4.9，將於周日（17日）起率先投入服務；50、55和56號巴士路線，將於下周一（18日）起提供服務，在繁忙時間提供服務，來往屯門54區及尖沙咀、觀塘和上水。另外兩條巴士路線則於年內稍後時間公布詳情。

路線詳情如下：

50M號線（往來屯門54區及屯門站）

穿梭屯門區內，提供往來和田邨、菁田邨及屯門站的循環線服務，途經兆康苑、屯門醫院、建生邨、良景邨、田景邨及山景邨。由和田邨開出的班次服務時間為每日上午6時正至晚上11時30分。全程車費$4.9，設有分段收費。



50號線（往來屯門54區及尖沙咀）

經屯門公路及西九龍走廊快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、紅橋、屯門公路巴士轉乘站、旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午7時35分及上午7時55分；由尖沙咀（九龍站）開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）下午6時正及下午6時20分。全程車費為$16.2，設有分段收費。



55號線（往來屯門54區及觀塘）

經屯門公路及長青隧道快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、紅橋、屯門公路巴士轉乘站、黃大仙、九龍灣及觀塘商貿區。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午7時20分；由觀塘碼頭開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）下午6時正。全程車費為港幣17.9元，設有分段收費。



56號線（往來屯門54區及上水）

經元朗公路、新田公路及粉嶺公路快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、上水站、上水廣場及上水（天平邨）。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午7時正；由上水（天平邨）開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）下午6時正。全程車費為港幣14.6元，設有分段收費。

