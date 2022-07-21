【酒店Staycation】天后工業風酒店TUVE Hotel推出優惠，只要加$7就可以訂到兩間簡約工業風客房，四人同行人均$224！TUVE Hotel作為一間打卡酒店，備受不少網民喜愛，有興趣就要趁今次優惠，同朋友一齊預訂去聚會打卡喇！

天后工業風酒店TUVE酒店Staycation優惠 加$7多間房+人均$224起

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TUVE Hotel近日於Klook推出「加$7多間房快閃優惠」，只需$895起即可訂到兩間「薰」客房或「瀰」晝客房，每間房最多可2人入住，四人同行人均只需$224即可入住。

（ 圖片來源 - KKday ）

這間位於天后的TUVE Hotel，裝修風格是香港酒店少見的工業風格，酒店內部至大堂，甚至到房間內，都有相當多值得打卡的位置，因此一向是不少女生打卡之選。除此之外，最近MIRROR成員呂爵安（Edan），亦有於電視節目中入住過該酒店，因而一躍成為鏡粉們的朝聖之地！如果想約朋友打卡放鬆，這次的優惠活動就不容錯過喇！

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TUVE Hotel Staycation優惠詳情

預訂及入住日期：即日起至7月31日

入住日期：2022年7月21日至12月22日

酒店地點：香港天后清風街16號

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/102456

