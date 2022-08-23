香港科學館及香港歷史博物館擬於2030年開展擴建工程！根據城規會公布的文件顯示，最新擴建方案預計興建3幢樓高5層的大樓，增設展覽空間、教育設施、戶外休憩區及咖啡廳亦會興建無障礙天台花園。新大樓的外觀設計充滿現代感，日後或將成為東九龍的全新地標及好去處！

科學館+歷史博物館將擴建！新建3幢5層大樓 設天台花園/戶外空間

根據城規會文件顯示，康樂及文化事務署為準備香港科學館及香港歷史博物館的擴建方案，申請放寬尖沙咀科學館道地皮的建築物高度限制及上蓋面積限制，計劃興建3幢新大樓，總面積約35.8萬平方呎，預計2030年竣工。

😆好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

香港科學館及香港歷史博物館完成擴建工程後，將會變身成3幢樓高5層的大樓！當中，科學館道2號（1號地盤）將興建1幢樓高5層的大樓，大樓頂層為博物館展覽廳，低層則會用作教育用途。

（圖片來源：城規會文件）

而漆咸道南100號（2號地盤）計劃興建2幢5層高大樓，頂層分別用作展覽館及辦公室用途，地下位置則會規劃成教育設施。另外，3幢新大樓的天台均會興建無障礙天台花園；地下亦會設立戶外休憩區及咖啡廳等，期望為市民提供高質素的公共空間，並為尖沙咀東區一帶注入文化活力。

全新建築物設計概念來自去年舉辦的香港科學館及香港歷史博物館擴建工程「1+1 設計比賽」得獎作品，以明亮色彩為建築物增添活力，未來或成為東九龍全新地標！