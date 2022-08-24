The Upper House Staycation超抵酒店住宿優惠人均$362起，即可入住The Upper House奕居的Studio 70豪華房，更包雙人3道菜晚餐以及翌日雙人早餐！The Upper House Staycation優惠限時發售，有興趣就要限時搶購，即留意預訂詳情！

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Upper House Staycation優惠34折！連雙人早晚餐/免費升級海景房

The Upper House奕居以偌大的酒店房間著稱，加上部份房型的浴室窗戶面向無敵維港海景，吸引不少人前往Staycation兼打卡！最近，酒店與旅遊平台Klook推出限時優惠1折碼，最平1折即可免費入住Studio 70豪華房，連入住當日於Oolaa享用雙人3道菜晚餐及翌日於Salisterra享用雙人早餐。1折優惠碼限時開搶，成功搶到就可以$362起預訂入住！

Upper House Staycation優惠【1】1折優惠碼

1折優惠碼開搶日期：8月25日晚上9時（有效期至8月28日晚上11時59分）

限時優惠開賣日期：8月25日晚上9時起至9月3日

入住日期：9月19日至2023年12月31日

預訂網站：https://bit.ly/3yCcGVz



如果搶不到1折限量住宿優惠，網站同步推出Upper House住宿優惠低至34折！每晚$3,685起（原價：$11,055）即可入住Studio 70豪華房，連入住當日於The Continental享用雙人3道菜晚餐及翌日於Salisterra享用雙人早餐。

於2022年10月及2023年1至2月星期一至四（公眾假期及假期前夕除外）入住Studio 70 豪華房，更可免費升級至Studio 80豪華房！

（The Upper House圖片）

Upper House Staycation優惠【2】低至34折：入住Studio 70+雙人早晚餐/免費升級Studio 80

限時優惠開賣日期：8月25日晚上9時起至9月3日

入住日期：9月19日至2023年2月28日

預訂網站：https://bit.ly/3yCcGVz



除此之外，亦可選擇以每晚$3,575起（原價：HK$10,725），免費升級入住奕居海景套房1晚，連翌日於Salisterra享用雙人早餐。

Upper House Staycation優惠【3】低至34折：免費升級入住海景套房

限時優惠開賣日期：8月25日晚上9時起至9月3日

入住日期：2022年10月、2023年1至2月星期二及星期三（公眾假期除外）

預訂網站：https://bit.ly/3yCcGVz



各大旅遊平台或零售商戶不時都會推出限時住宿或飲食優惠，如果你曾經成功搶到這些超抵優惠，歡迎與我們分享秘訣和心得：travel@hk01.com