韓國觀光旅遊懶人包整合！必睇4大入境程序 附合條件毋須隔離

【韓國入境｜韓國簽證】韓國入境限制再放寬！現時入境只要做足4大程序，即可以入境旅行，只要跟足以下【1】入境韓國程序概覽、【2】出發前準備清單及入境手續詳情，助你輕鬆遊韓國。

韓國入境丨韓國開關旅遊懶人包 入境準備+準備文件+申請清單一覽

韓國再度放寬，由韓國時間9月3日零時起，所有韓國入境者，不需提交出發前的新冠肺炎檢測陰性報告，但仍要於入境韓國一天內接受PCR檢測，不過只要及早於網上準備好相關申請及文件，入境相當方便！

（圖片來源：Unsplash）

內文包括：

1.入境韓國程序概覽

2.出發前準備清單及入境手續詳情



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【韓國入境】入境韓國程序概覽

韓國入境準備清單

1. 入境卡

2. 海關申報單

3. 檢疫調查表

4. K-ETA免簽許可

5. Q-CODE系統登記



（圖片來源：Unsplash）

【韓國入境】出發前準備清單及入境手續詳情

- 預先登記Q-CODE

- 申請K-ETA

- 預約PCR檢測報告

- 使用Q-CODE上傳PCR檢測檢查程序

【1】出發前準備清單｜Q-CODE使用程序

Q-CODE為韓國官方「檢疫資訊事先輸入系統」，屬必須登記程序，可選擇於入境前或到埗後申請亦可，如果入境前申請，可取代作護照及健康狀況表證明，申請方法可前往官方網站，根據網站指示即可快速申請。

（圖片來源：Q-CODE）

建議大家在入境前提早登記，可以用以代替健康狀況表/特別檢疫申報書、護照等文件，並且用於上載相關PCR陰性結果報告，令通關過程更加快速順暢；如果不慎忘記預先登記亦無礙，可以用一般入境入境韓國程序先入境，在收到PCR陰性結果報告時再申請帳號，並登記上載文件。

一般入境韓國過程簡介（沒有預先登記Q-CODE）

1 . 登機前先獲取K-ETA批准

2. 於飛機內填寫健康狀況表與特別檢疫申報書

3. 抵達機場後至檢疫櫃檯測量體溫，並繳交必要文件（健康狀況表/特別檢疫申報書、護照）

4. 進行PCR檢測程序

5.收到報告後再次登入Q-CODE系統，上載相關的PCR陰性結果報告

6. 完成



入境韓國程序過程簡介（預先登記Q-CODE）

1 . 登機前先獲取K-ETA批准

2. 於檢疫情報預先登記系統Q-CODE上填寫個人資料，到達韓國機場後可利用事先核發之QR碼代替文件（健康狀況表/特別檢疫申報書、護照）。

3. 抵埗後於指定檢測中心進行PCR測試

4. 收到報告後再次登入Q-CODE系統，上載相關的PCR陰性結果報告

5. 完成



檢疫資訊事先輸入系統 Q-CODE

費用：免費

網站：https://cov19ent.kdca.go.kr



（圖片來源：Unsplash）

【2】出發前準備清單｜K-ETA使用程序

K-ETA為韓國官方的旅行許可，K-ETA的使用期限為2年，每次申請就可以於2年內，免簽證無限次到訪韓國，只需於根據官網指示及付款即可完成申請，非常方便。

（圖片來源：K-ETA）

旅行許可申請系統K-ETA

費用：10,000韓元（約57港元）

網站：www.k-eta.go.kr 或 於同名手機App申請



【3】入境手續詳情｜預約PCR檢測報告

到埗後，大家需要在1天內，即入境後至翌日23點59分期間，進行PCR檢測。如果於仁川機場下機，便可直接於仁川機場COVID-19新型冠狀病毒檢測中心進行檢測，不想排隊的話，都可於仁川機場檢測中心官方網站提早預約。

仁川機場設4個 COVID-19 新型冠狀病毒檢測中心（圖片來源：仁川機場）

除此之外，韓國官方亦有公開一系列官方認可醫療機關，大家可以自行選擇心水地區進行測試。PCR檢測收費劃一為80,000韓元，即約455.6港元。

PCR檢測機構及預約詳情

費用：80,000韓元（即港幣約$455.6）



仁川機場 COVID-19 新型冠狀病毒檢測中心：

https://www.airport.kr/ap_cnt/en/svc/covid19/medical/medical.do



仁川機場 COVID-19 新型冠狀病毒檢測中心預約：

https://safe2gopass.com/



COVID-19檢測施行醫療機關地址及聯絡詳情：

https://kdca.go.kr/upload_comm/syview/doc.html?fn=165787375867200.pdf&rs=/upload_comm/docu/0017



大韓結核協會 COVID-19檢測資訊：

https://m.knta.or.kr/knta/corona.asp?val=3



（圖片來源：Unsplash）

【4】入境手續詳情｜使用Q-CODE上傳PCR檢測檢查程序

完成PCR檢測後，結果一般會於1日內經簡訊發出通知，隨後只要截圖並上傳至Q-CODE網站，即可完成整個程序！不過要注意，在等待PCR檢測期間，需要於住宿地點或自家等候，不得任意外出。

（圖片來源：Q-CODE）

Q-CODE上傳PCR檢測檢查詳情

1. 截圖PCR檢查機關所發送之結果通知簡訊（注意截圖需清晰列明本人姓名、檢查機關名稱、PCR檢查結果）

2. 登陸進入Q-CODE網站

3. 點選「入境後檢查登錄(REGISTRATION OF POST-ENTRY INSPECTION) 」

4. 輸入護照號碼、出生年月日、入境日期後，

5. 點選「查詢(Inquiry)」

6. 上傳PCR檢查日期、檢查結果



*如因各種原因無法登錄PCR檢查結果，亦可以聯絡居住地區所管轄的保健所，並前往現場繳交檢查結果（疾病管理廳專線 1339）

