Grand Hyatt Staycation優惠低至38折！君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）推出超抵Staycation住宿優惠，人均$1,540起即可入住豪華海景客房，包享用雙人早餐及外賣下午茶禮盒，連同$1,200餐飲或水療消費額，指定日期入住更可延遲退房至下午6時，即睇優惠詳情！

Grand Hyatt Staycation激減38折！包海景房+$1200消費額歎自助餐

君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）與旅遊平台KKday推出酒店4大Grand Hyatt Staycation優惠！其中一個Grand Hyatt Staycation優惠，入住1晚豪華海景客房，包享用雙人早餐及外賣下午茶禮盒，連同$1,200餐飲或水療消費額，可以歎自助餐或大閘蟹晚市套餐等，每晚最平$3,080起，折後每位只需$1,540！

Grand Hyatt Staycation優惠【1】住宿連$1,200餐飲或水療消費額

價錢：$3,080/晚起（2位成人入住，折後$1,540/位起；已含10%服務費）

- 1晚豪華海景客房

- 星期一至四最早入住時間為15:00，最遲退房時間為18:00（入住時間不足24小時亦需於18:00退房）；星期五至六、公眾假期及前夕入住，最早可辦理入住時間為15:00，最遲退房時間為12:00。

- 入住期間使用$1,200餐飲或水療消費額（適用於Tiffin、君悅咖啡廳、Grand Hyatt Steakhouse、港灣壹號等）

- 退房日享用雙人自助早餐

- 退房日領取 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：$588）

- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）

- 免費使用健身室及游泳池（遵循政府最新推出的防疫指引）

- 滿6至12歲小童可享免費加床及自助早餐；未滿6歲小童可享免費自助早餐不設加床



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Grand Hyatt Staycation優惠除了可以自選餐飲或水療消費額，如果已經有心水餐廳，亦可以選擇住宿連指定餐飲套票，包括露天池畔餐廳自助晚餐、Grand Hyatt Steakhouse晚餐或港灣壹號時令大閘蟹晚市套餐。

Grand Hyatt Staycation優惠【2】住宿連露天池畔餐廳燒烤自助晚餐

價錢：$2,880/晚起（2位成人入住，折後$1,440/位起；已含10%服務費）

- 1晚豪華海景客房

- 星期一至四最早入住時間為15:00，最遲退房時間為18:00（入住時間不足24小時亦需於18:00退房）；星期五至六、公眾假期及前夕入住，最早可辦理入住時間為15:00，最遲退房時間為12:00。

- 入住日享用雙人露天池畔餐廳燒烤自助晚餐連汽水一杯（兩位）（價值：$1,078）

- 退房日享用雙人自助早餐

- 退房日領取 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：$588）

- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）

- 免費使用健身室及游泳池（遵循政府最新推出的防疫指引）

- 滿6至12歲小童可享免費加床及自助早餐；未滿6歲小童可享免費自助早餐不設加床



Grand Hyatt Staycation優惠【3】住宿連時令大閘蟹套餐

價錢：$3,380/晚起（2位成人入住，折後$1,690/位起；已含10%服務費）

- 1晚豪華海景客房

- 入住日享用雙人港灣壹號時令大閘蟹套餐（價值：$1,760）

- 退房日享用雙人自助早餐

- 退房日領取 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：$588）

- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）

- 免費使用健身室及游泳池（遵循政府最新推出的防疫指引）

- 滿6至12歲小童可享免費加床及自助早餐；未滿6歲小童可享免費自助早餐不設加床



Grand Hyatt Staycation優惠【4】住宿連Grand Hyatt Steakhouse晚餐

價錢：$3,680/晚起（2位成人入住，折後$1,840/位起；已含10%服務費）

- 1晚豪華海景客房（於2022年10月1日至11月30日入住可享澳洲主題客房禮遇）

- 入住日享用雙人Grand Hyatt Steakhouse晚餐（價值：$2,178）

- 退房日享用雙人自助早餐

- 退房日領取 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：$588）

- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）

- 免費使用健身室及游泳池（遵循政府最新推出的防疫指引）

- 滿6至12歲小童可享免費加床及自助早餐；未滿6歲小童可享免費自助早餐不設加床



Grand Hyatt Staycation優惠 詳情

優惠期（預訂期）：2022年9月14日22:00至9月19日23:59

可選擇入住日期：2022年9月16日至11月30日

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/103952-grand-hyatt-hk-staycation-package

