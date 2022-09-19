灣仔水上活動體驗日將於10月份開鑼！香港遊樂場協會及賽馬會將於10月8至9日，舉行「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華 2022」，屆時公眾可以免費參加多項水上活動體驗及攤位，想捉緊夏天尾巴記得把握機會了！

灣仔海濱水上活動嘉年華！免費玩獨木舟/直立板/平板賽艇/工作坊

香港遊樂場協會及賽馬會將於10月8至9日舉辦「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華 2022」，選址灣仔海濱花園，一連兩日設有多項水上活動體驗及攤位，市民屆時可以免費參加！

其中，10月9日舉行的「水上活動體驗日」設有4項免費體驗活動，全日有200位名額，體驗項目包括獨木舟、直立板、巨型直立板及新興運動平板賽艇，現場亦有專業教練教授正確使用器材及基礎技術，有興趣的朋友記得預先報名！

同場亦設有超過10個攤位遊戲，包括首度登場的「巨型水池」，挑戰成為「海洋拾荒者」；可在陸上巨型⽔池體驗平板賽艇、直⽴板、獨⽊⾈等水上運動；亦有近年大受歡迎的「海玻璃飾品」工作坊、運動科技遊戲攤位、陸上競技挑戰賽等，刺激又好玩！

除此之之外，活動首日將會舉辦「⽔上活動競技⽇2022」，比賽項目包括獨木屆及直⽴板，屆時一眾運動健兒會在海上互相比較較量，公眾人士亦歡迎入場為他們加油打氣及參與現場的嘉年華活動。

灣仔好去處｜⽔上活動競技⽇ 2022

⽇期：2022年10⽉8⽇（星期六）

時間：下午2時至下午5時（嘉年華開放時間：上午11時至下午6時）

地點： 灣仔海濱花園「⽔上運動及康樂主題區」



灣仔好去處｜水上活動體驗日2022

報名日期：即日起至9月26日

活動日期：2022年10月9日（星期日）

活動時間：上午9時30分至下午6時（嘉年華開放時間：上午11時至下午6時）

地點：灣仔海濱花園「水上運動及康樂主題區」

對象：6歲或以上人士及能穿着衣服游50米的人士

報名連結：https://www.popticket.hk/event/water-sports-22sept



灣仔好去處｜海玻璃飾品工作坊2022

報名連結： https://hkpa-ws.com/tc/2022

報名日期：2022年9月6日至9月30日

日期：2022年10月8至9日（星期六及日）

地點：灣仔海濱花園「水上運動及康樂主題區」

費用：全免（名額先到先得，滿額即止）

對象：公眾人士、學校、社區、親子一同參加 （*6-11歲兒童需成人陪同製作）



*如錯過網上報名人士，工作坊尚餘位置的話可於當日即場參加。屆時最新報名情況會在本單位社交平台及於當日現場張貼。

