天氣陰晴不定，又不想浪費難得的假期，不妨留意本地多個室內好去處！最近，堅尼地城就有全新大型室內遊樂場開幕，設有7大必玩遊戲區，有齊大型攀爬障礙迷宮、F1小型單車競技、小主播體驗區及VR遊戲等，最適合小朋友假期去放電！

堅尼地城全新室內遊樂場！設7大遊戲區 必玩攀爬迷宮/小型賽車

堅尼地城全新室內遊樂場Sooper Yoo將於9月23日開幕，佔地約一萬呎的場地設有7大主題遊戲區，希望通過刺激身心的遊戲，幫助小朋友發展腦筋和大小肌肉！

7大主題遊戲區包括好玩刺激的大型攀爬迷宮Sooper Yoo Scramble Course，多層障礙迷宮融合奧運項目設計，訓練小朋友的速度和平衡力！

（圖片來源：Sooper Yoo）

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場內亦設有迷你一級方程式單車比賽Formula Yoo Sooper Loop，參加者騎上健身單車後，可以控制賽場上的模型車，與其他選手比拼速度！

（圖片來源：Sooper Yoo）

另外又設有多個將運動與科技結合的遊戲區，包括考考小朋友球技的Sooper Kix，挑戰用足球射中螢幕上的數字九宮格；Digi-Decks則將智力遊戲數碼化，個人和團體對戰都玩得！

自問反應夠快的參加者必玩Sooper Slap，需要眼明手快地拍熄亮燈的燈箱；而VR Cave則是與虛擬動物互動的裝置。另外，場內更設有明星小主播工作室，考驗小朋友的口才；稍後亦將推出可以與虛擬動物一決高下的YooZoo Racer，看看誰跑得更快！

票價方面，平日（星期一至五）小童門票$250、成人陪同門票$80；週末及假期（星期六、日及公眾假期）小童門票$320、成人陪同門票$80。

購買單場門票可於Sooper Yoo任玩遊樂設施2小時，每張小童門票包括1張免費成人陪同門票，11歲或以下之小童必須由1位18歲或以上之成人陪同進入樂園。

Sooper Yoo 門票詳情

平日（星期一至五）：小童門票$250、成人陪同門票$80

週末及假期（星期六、日及公眾假期）：小童門票$320、成人陪同門票$80



*每張小童門票包括1張免費成人陪同門票

*11歲或以下之小童必須由1位18歲或以上之成人陪同進入樂園。

*所有訪客進入樂園必須穿著防滑襪，4歲至17歲的訪客進入樂園必須穿著於樂園或樂園網站購買的Sooper Yoo 防滑襪（$30/對）方可進場。



Sooper Yoo 詳情

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

開放時間：星期一至日10:00-19:30（最後入場時間為17:30）

每節開始時間：10:00、12:30、15:00及17:30（每節2小時）

