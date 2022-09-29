有港女分享之前去韓國旅遊的經歷，本來滿心歡喜帶母親去韓國旅遊，誰料到母親抵達韓國時，見地鐵要行樓梯而秒速黑面。整個過程讓這位孝女感嘆母親簡直是「極品港女」，更籲大家帶長輩自由行要三思！

港媽隨女遊韓國 見地鐵要行樓梯即黑臉 孝女反思：勿帶長輩自由行

讀者向好食玩飛記者投稿，稱年前攜母親前往韓國旅遊，本身滿心歡喜打算盡情玩耍，增進母女感情。兩人出發前心情都相當愉快，惟母女兩人離開機場，抵達市中心準備乘坐地鐵到訪觀光景點時，母親卻迅速黑面。

（圖片來源：Unsplash@bundo）

讀者稱，母親前一秒仍然心情愉快，但見到韓國地鐵設備未完諗，乘坐地鐵時要行多級樓梯後，心情即刻180度大轉變，臉色黑過鍋底，更爆出金句：「（你）都冇心理準備要行樓梯」，指責女兒不夠孝心，更怒斥「享受慣跟團車出車入，唔習慣要自己搭車」，讓女兒深感無奈，內心抱怨母親簡直是「極品港女」！

（圖片來源：Unsplash@harrycunningham）

讀者向記者分享事件，笑言事隔數年，事件已經成為母女間的一宗笑談，不過仍然希望透過記者提醒其他讀者朋友，帶長輩自由行前一定要三思，皆因每日24小時隨傳隨到，舟車勞動、行程計劃全部都由自己負責，絕對不是容易事，遇到問題影響旅遊心情，實在得不償失，又語重心長道出一句：「建議大家同家人去旅行一定要跟團」。