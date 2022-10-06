【赤徑行山路線】一文睇清赤徑行山路線、交通、打卡位詳情！赤徑行山路線除了是熱門露營地點、短途郊遊的好去處外，亦是多條行山路線的必經之地。新手1小時左右就可行完赤徑行山路線，而且赤徑行山路線景觀開揚，沿路亦有不少打卡位，絕對是新手行山必去路線，一於趁天氣轉涼去行山！

赤徑行山路線｜西貢靚景新手路線 1小時輕鬆行 如置身海中心打卡

赤徑行山路線、交通、打卡位詳情。（文紀喬攝）

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赤徑行山路線：「上得山多遇發哥」！周潤發都會去的行山路線

位於西貢東的赤徑行山路線，是多條行山路線的必經之地，赤徑行山路線因為景色優美加上簡單易行，成為不少人的郊遊好去處，就連發哥周潤發都會去赤徑行山！藝人江美儀曾於Instagram上傳與周潤發在赤徑行山路線合照的照片，並指「上得山多遇發哥」，如果想野生捕獲發哥不妨去赤徑！

發哥周潤發都會去赤徑行山。（IG@elenakongmayyee）

赤徑行山路線：前往方法

在西貢市中心小巴站乘搭7號小巴；或在西貢巴士站乘搭94或96R巴士，在北潭凹站下車。過對面馬路到北潭凹公廁，在公廁旁的麥理浩徑入口起步。

在麥理浩徑入口出發，沿路下斜，整段路均以平坦石屎路為主，而且路上兩旁都有樹蔭，不容易被曬到，非常適合初學者去！

赤徑行山路線沿路平坦，適合新手前往！（文紀喬攝）

沿石屎路行到15分鐘左右，景色慢慢開揚，可以遠眺西貢海岸，包括黃石碼頭、蚺蛇尖以及西貢群山。

赤徑行山路線沿路景色開揚，可以遠眺西貢海岸。（文紀喬攝）

繼續行20分鐘左右，遇到分叉路後轉右向鹹田方向。途中會經過赤徑村，可以見一排石屋，是從前赤徑村民的住處，不過隨著村民搬往市區發展，石屋現已無人居住。

然後再前行約20分鐘，留意左邊山徑，在山徑旁行出波堤，就到達赤徑熱門打卡位！

赤徑行山路線：熱門波堤打卡位

往海面延伸的波堤是赤徑的熱門打卡位，由於赤徑位於內海灣，因此海面平靜，在波堤上拍照，如同置身於海中心一樣，加上群山圍繞，予人寧靜放鬆的感覺。

赤徑行山路線波堤打卡位。（文紀喬攝）

離開波堤打卡位後繼續沿路行，途中會經過赤徑碼頭，在赤徑碼頭可以乘街渡到黃石碼頭。

繼續行5至10分鐘，沿路行近海面時可以近看極具生態價值的泥灘和紅樹林。不久後，就會到達赤徑泥灘，此處亦不失為一個打卡熱點。記者留意到不少山友會到灘上摸蜆，但在保護環境生態的前提下，建議大家還是不要摸蜆吧！

在赤徑泥灘旁邊有多片大草地，這裹亦是露營熱點。但準備露營的朋友要留神，雖然赤徑雖有垃圾桶和標準洗手間，但並不是官方營地，不受漁護署、康文署管理；另外在營地附近常有牛出沒，記者在此提提大家不要餵食並觸摸牛隻。

赤徑行山路線：離開方式

原路折返至北潭凹，乘7號小巴、94或96R巴士離開，返回西貢市中心

赤徑行山路線 詳情

路線：北潭凹 --> 赤徑渡頭 --> 赤徑泥灘 --> 赤徑營地 --> 北潭凹

交通：於西貢乘搭7號小巴、94、96R巴士到北潭凹站下車；於北潭凹乘搭7號小巴、94、96R巴士回西貢

全長：約3.5公里

時間：約45分鐘（不計原路折返回程）

