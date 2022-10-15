魔鬼山行山路線難度不高！新手2小時多都行到 睇炮台遺跡 附交通

魔鬼山行山路線難度不算高，今次可以一文睇清魔鬼山行山路線、交通詳情！想去呼吸新鮮空氣，不妨去魔鬼山行山。鄰近市區，2小時可參觀完碉堡、炮台等歷史軍事遺跡及維港景色，新手都可以輕鬆行，假日郊遊必去！

魔鬼山行山路線難度不高！新手都行到 2小時行炮台遺跡 附交通

（漁農自然護理署圖片）

魔鬼山行山路線｜參觀多個二級歷史建築

魔鬼山行山路線位於油塘，鄰近市區，交通十分方便，新手可以2小時輕鬆行完。除了欣賞維港景色外，更可在山頂參觀多個於在1915年建成的歷史軍事遺跡，包括魔鬼山棱堡、歌賦炮台等。

因魔鬼山行山路線的地理位置可遠眺香港島，可用作監視出入鯉魚門的船隻，所以當時的駐港英軍建立了多個軍事設施，包括炮台、交通壕、火藥庫及碉堡等，以鎮守維多利亞港的東面入口，雖然炮台早已撤走，但碉堡仍然完整，被評為二級歷史建築。

（IG @ mapaul.hiking授權）

【魔鬼山行山路線】前往方法

於油塘港鐵站A2出口起步，沿油塘大本型商場旁的茶果嶺道直行，在交通燈位過馬路左轉入高超道，行過迴旋處及鯉魚門村後會到達將軍澳華人永遠墳場，在行車路出入口旁行上上坡路至左面出現衛奕信徑的入口。

這段路需在短短一段路之間由30米上行至118米，比較斜而且辛苦，不過行至衛奕信徑便慢慢變得平坦。

（資料圖片）

【魔鬼山行山路線】歌賦炮台

衛奕信徑入口起步進入衛奕信徑，往炮台山軍事設施方向行，沿路風景十分開揚，可以見到九龍半島一帶的景色，行至第一個分叉口轉右，便到達歌賦炮台。

英軍在1906年於歌賦炮台設大炮，後來移至香港島後便棄用，不過仍存在碉堡遺跡。歌賦炮台遺址的結構尚算完整，只是部份牆壁出現損毀。

在歌賦炮台景觀開揚，可望向香港島的景色，是觀賞日出日落的好地方。

【魔鬼山行山路線】魔鬼山山頂炮台

離開歌賦炮台後返回衛奕信徑，沿水泥路上山，在後段接上山徑梯級，雖然有山徑不算平坦，但只有一小段，而且可以扶繩行，行時記得小心安全，在山頂的便是魔鬼山山頂炮台。

魔鬼山碉堡的石堡壘因荒廢已久，所以長滿雜草，在魔鬼山碉堡上可以飽覽鯉魚門、油塘景色。而且在魔鬼山山頂可以一覽維港兩岸景色，亦是不少攝影人士拍攝日落的好去處。

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【魔鬼山行山路線】離開方法

離開魔鬼山山頂炮台後，有多條離開路線，包括往五桂山方向繼續行山、前往炮台山、藍田，或沿高超道返回油塘。全程路線都有清晰指示牌，大家不怕迷路。

記者溫提，在行山或打卡時不要破壞碉堡、炮台，要保護歷史軍事遺跡；另外，魔鬼山行山路線一向是熱門行山路線，在疫情下，即使到了郊外都要保持社交距離。

魔鬼山行山路線

路線：油塘站 > 將軍澳華人永遠墳場斜路 > 衛奕信徑3段 > 歌賦炮台 > 魔鬼山山頂炮台 > 衛奕信徑3段

全長：約5公里

需時：約2小時30分鐘

