不少朋友已經落手計劃日本行程，行程密密麻麻排滿日本景點，然而計劃時還是要想清楚。全因最近有網民熱議，好多日本景點名不副實，其中就有點名白川鄉不值得去，以及橫濱同會展無分別！

網民熱議好多日本景點吹大咗！白川鄉唔值得去、橫濱同會展冇分別

有網民於LIHKG討論區內以「有d咩係日本吹大左/伏嘅景點？」為題發文，盤點名過於實得日本景點，部份有附上解釋及原因。其中就有點名白川鄉，指不少遊客蜂擁去白川鄉點燈，但網民形容實際上「完全唔係果回事，淨係見到啲民房會有啲暖色嘅燈就完。」有網民心同感受，稱：「完全同意，仲要onXX企成個幾鐘，前面啲人又阻住晒」。

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以夜景著稱的函館，亦被網民詬病。有網民留言指，有不少人曾稱「函館夜景好靚乜乜物物」，吸引他專程登上函館山，然而他卻認為「同香港比較真係冇得fight，可能真係自己地方睇慣睇熟冇咗感覺。」亦有網民表示同意，指紐約亦比函館夜景美。

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橫濱亦被網民提及。有網民稱橫濱的現代化建築、西式建築、中華街等不夠有特色，「其實同會展冇分別」，但有網民為其平反，指以上建築「香港都有」：「只係香港人睇慣夜景海景奇岩瀑布西式建築，先亂話人地係伏」，亦有網民指：「橫浜反而覺得好舒服，夜晚行喺海邊，好多人散步，又有少少街頭表演。」

（圖片來源：Unsplash@k0a8t1o6）

有網民提出名過於實的成因，指：「其實日本景點的確無咩特別，日本人中意誇大啲景點，Marketing日本永遠係高手......」。有網民則出聲平反，分享當年遊日經歷：「當年跟教會義工團去日本，住日本教會長老嘅屋企，佢帶咗我去附近澡堂沖涼，真係別有一番風味，同埋住係住宅區，早上坐係佢個日式花園仔，又真係好有漫畫feel」、「睇風景要了解背後嘅風土人情或者歷史」。