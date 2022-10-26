隨著疫情肆虐，香港至今仍未全面開關，本地旅遊業處仍然面對不少難關。網上有消息指康泰旅行社將於下周面臨清盤，該社門市現已暫停營業，記者今日（26日）下午致電旅行社電話均無人接聽，不過該社最新回應確認公司暫未能如常運作。

康泰旅行社傳下周清盤！門市分店暫停營業 記者打全線電話無人聽

根據網媒《BossMind》消息報道，自疫情爆發開始，康泰員工每個月僅工作4至8天，並按月薪比例出糧，同時容許員工尋找兼職，最近更指康泰將於下周面臨清盤。

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根據目前康泰網站顯示，位於銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣的康泰旅行社分店現已暫停營業，至於澳門分店以及深圳辦公室亦都暫停營業。至於康泰Facebook專頁早前仍持續更新，4天前（10月21日）仍然有在社交平台發帖介紹日本埼玉縣深谷市Outlet的開幕消息。

（圖片來源：康泰旅行社網頁截圖）

《好食玩飛》記者今日下午時段致電該旅行社，惟全線電話均無人接聽，部分電話更被轉駁至電話錄音，語音表示「線路非常繁忙」，並設留言信箱留下口訊。

康泰旅行社剛才最新回應，承認該社公司及門市暫時未能如常運作，稱希望以節省成本為考量，「暫時只有用最小化成本營運，保留實力」，直至全面通關為止。

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康泰旅行社並非首次傳出清盤消息，早於2020年7月底，就曾經傳出旅行社遭債主Webport Limited入稟高等法院及呈請清盤。當時康泰發言人指，事件起源僅屬資金轉賬時間延誤問題，已經準備好付款資金及很快可與相關公司解決問題。

康泰旅行社早於1966年在香港成立，至今已有56年歷史，高峰期更擁有超過20間分行，是香港歷史最為悠久的旅行社之一，除了舉辦各地旅行團外，服務更涵蓋自遊行、郵輪、機票、酒店、遊學服務及海外婚禮等代訂服務。不過，近年該社營運者早已經完全易主，並在2019年由創辦家族黃氏全面賣盤予中資海航。