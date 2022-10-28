【康泰清盤】康泰母公司「凱撒同盛」28日發公告，宣布康泰資不抵債，將啟動清盤程序。本地旅行社東瀛遊同日發稿，宣布設立專門電郵，邀受清盤事件影響的員工投送履歷，並承諾會優先處理，「既為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間（艱）。」

康泰清盤職員隨時無飯開 東瀛遊發公告 承諾優先招聘受影響員工

康泰旅遊母公司「凱撒旅業」今日（28日）發出康泰清盤通告，指董事會昨日（27日）已審議通過，康泰資不抵債，要啟動清盤程序。根據目前康泰網站顯示，位於銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣的康泰旅行社分店現已暫停營業。東瀛遊同日即發新聞稿，承諾優先招聘受影響員工。

（圖片來源：東瀛遊）

東瀛遊以「為旅遊業挽留人才 盼香港再次飛翔」為題感性發稿，描寫疫情為旅遊業界帶來重大打擊，感慨「得悉屹立於香港近半個世紀的同業康泰旅行社結業，我們感到相當痛心。敝公司其中一位創辦人亦曾於該旅行社任職，深深受其培育之恩。」藉此，東瀛遊特設招聘電郵，邀請受清盤事件影響的員工投送履歷，並承諾會優先處理。

東瀛遊描述今次安排「既為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間（艱）」，再於文末寄語：「我們衷心希望，在不久的將來，大家可以再次飛翔，擁抱更大的天空。」

受清盤事件影響的員工，可透過以下連結向東瀛遊投送履歷： ht_career@egltours.com