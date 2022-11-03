30歲人應唔應該裸辭去旅行？近7千人撐：活在當下唔好老咗先後悔

享受悠長假期，相信是不少香港人的人生目標。然而逐漸長大，家庭限制兼且工作困身，有時候的確未能如願，可以去趟旅行洗滌心靈。最近LIHKG討論區便掀起相關話題，有網民問30歲人是否應該為去旅行裸辭，獲逾7,000迴響，有網民力撐：「活在當下，唔好老左先後悔」。

30歲人應為去旅行裸辭嗎？近7千人力撐：再猶豫就唔會有機會去

（圖片來源：Unsplash@mike_swigunski）

最近有網民於LIHKG討論區內，以「3x歲 應否為左去旅行以祼辭」為題發文，貼文簡略介紹背景：「做左十幾年嘢，份工比較緊張，想放兩個星期假都唔係咁易，仲可能帶埋notebook去旅行。想下年年頭出埋花紅就祼辭去長旅行 （東歐、冰島、澳洲。唔同人去，可能斷斷續續去成兩個幾月）」，雖然腦袋已經充滿計劃，但當談及未來：「不過祼辭再搵，我都預可能要減5-10%，無咁大bargaining power（議價能力）」，令他相當掙扎。

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它表明現時儲蓄「夠洗一年」，問及網民如果讚同裸辭就給予「正評」，如果認為「三十幾歲人仲掛住玩，第時仲點結婚生仔」咗，則給予「負評」。話題於LIHKG引起巨大迴響，有逾7,000人參與投票，當中竟有幾乎全數——近7,000人力撐樓主裸辭！

（圖片來源：LIHKG）

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網民意見幾乎一面倒，話：「如果無錢銀負擔就照去」、「都已經3X歲，再猶豫就唔會再有機會咁樣去」、「去旅行啦！活在當下，唔好老左先後悔」、「無金錢負擔，無屋企要養，點解唔去下？」。

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有網民甚至分享親身經歷：「當年我想把握30歲前去working holiday，條女大咗肚…….而家有個好可愛嘅女」，亦有人提及身體狀況問題：「去玩一定要襯後生，過多幾年你就會好明顯覺得自己體能下降，無乜活力，到時玩咩都無咁盡興」，提醒大家適當及時行樂利大於弊，能幫助大家開拓眼界。

有網民就提到工作都好重要，其實想兩樣兼顧都並非無辦法，可以考慮允許員工Work form home（家中工作）的工作崗位，「做邊行？可以咪換份wfh ，大把人係咁玩。」據了解，如今有本地公司如Klook，已實行「Workcation」辦公度假模式，容許員工於海外同時處理工作，變相兩樣兼顧。

（圖片來源：LIHKG）