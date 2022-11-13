全球最大郵輪2024年起航！水上樂園有6條滑梯　別墅套房/極限運動

全球最大郵輪2024年起航！皇家加勒比國際郵輪宣布全新「海洋標誌號」，將會於2024年正式投入服務！將會是全球目前最大的郵輪，受到全球所矚目。郵輪總高8層，7個游泳池，海上最大水上樂園，各種空中極限運動、室內溜冰場、大型魔術表演等，絕對不用擔心沒事做！

全球最大郵輪2024年起航 水上樂園/溜冰場/極限運動/雜技統統有！

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（皇家加勒比國際遊輪官方網站）

海上最大水上樂園 滑浪專區/旋轉滑梯/按摩池

郵輪上有超大型水上樂園，包括6條水上滑梯，7個泳池，9個按摩浴池，還有水上活動愛好者們的「滑浪專區」，就算小朋友都可以輕鬆安全玩樂。值得一提的是，7個泳池中，位於最高第8層的泳池是懸空游泳池，夠曬刺激！如果大家想舒舒服服曬太陽，泳池旁邊亦有很多太陽凳供大家休息，而專屬泳池的酒吧亦會提供冰鎮飲料。

高空刺激極限運動 蹦極跳/高空障礙賽/空中漫步

「海洋標誌號」總高8層，而最頂層除了設有水上活動，就更加開設多項極限運動，共大家挑戰自我！包括有極限運動愛好者的「空中漫步」可以感受高空帶來的刺激緊張感，另外亦有懸吊於空中的娛樂設施，大人、小朋友均可參加！

室內娛樂設施 應有盡有

除了頂層的戶外娛樂設施，全新郵輪「海洋標誌號」室內亦有超多消閒場所，包括有商場、免稅店、電影院、超過40款美食等，收到萬眾矚目的還有室內溜冰場，不單止可以享受溜冰之樂，溜冰場更會定期上演冰上表演供大家欣賞。除此之外，「海洋標誌號」特別設計了有船頂通往郵輪內的標誌性舞台「水上穹頂」，船頂圓形建築會做引流，形成形似瀑布的視覺效果，配合歌舞魔術表演，相當震撼！

內設別墅套房 可飽覽270度夢幻海景

而客房方面，「海洋標誌號」設多款客房，包括標準房、露台房、海景房、別墅房等，值得一提的是，「海洋標誌號」首次加入超大型4層高別墅型套房，房內有3間海景套房，而且2樓特別設有兒童滑梯，可以連接最底層客廳，絕對可以滿足有小朋友的家庭。別墅套房位於郵輪船尾位置，連露台可飽覽270度無敵大海景。

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雖然詳細航線和價錢都有待公佈，但今次全次登場的「海洋標誌號」焦點眾多，絕對值得大家期待一下。

皇家加勒比國際遊輪

皇家加勒比國際遊輪 -「海洋標誌號」（Icon Of The Seas）

預計起航時間：2024年

官方網站：https://www.royalcaribbean.com/hkg/zh/cruise-ships/icon-of-the-seas

