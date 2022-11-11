樂桃航空復飛香港至大阪！日本重開旅遊業，不少港人都相當興奮，準備計劃來趟日本旅遊。旅遊業逐漸明朗，最近更傳來好消息，樂桃航空終於復飛國際線，來回香港大阪時間靚到爆，首輪更宣布免收燃油附加費，最平$790就可以飛！

樂桃航空復飛香港大阪 來回時間靚到爆 $790起更免收燃油附加費

（圖片來源：樂桃航空）

樂桃航空終於宣布好消息，在2023年1月21日起復飛來回香港大阪的航線，票價由單程$790起，不另收取燃油費，航線暫定於1月20日至3月25日期間，每日來回提供飛行服務，航班資訊及時間如下：

去程：HKG-KIX MM68 01:35-06:05

回程：KIX-HKG MM67 21:15-00:45(+1)



樂桃航空關西機場至香港國際機場時間表（圖片來源：樂桃航空）

樂桃航空香港國際機場至關西機場時間表（圖片來源：樂桃航空）

現時已可前往樂桃航空官方網站預訂機票。（圖片來源：樂桃航空）

要留意優惠機票並非適用於所有航班或日期，會隨供應情況而調整價格，另因應乘客託運行李及相應條款需額外繳交費用，並須另繳機場稅等費用。記者透過樂桃航空官方網站查詢票價，發現1月21日（即復航首日），單程票價達$5,360。

優惠機票並非適用於所有航班或日期，會隨供應情況而調整價格。（圖片來源：樂桃航空）

票價：$790起（單程）

預訂網站：https://booking.flypeach.com/hk/

