西貢曝罟灣行山路線+景點！新手3小時行完　半月堤圍/天空之鏡

西貢曝罟灣行山路線、交通詳情、打卡位一次過睇！不少港人喜歡去曝罟灣行山，郊遊及露營，周邊景點最特別要數曝罟灣半月堤圍，走上堤圍就像在海中心一樣！其實西貢曝罟灣行山路線景觀開揚，沿路亦有不少景點，新手都可挑戰，3小時就能行完！

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西貢行山路線｜曝罟灣行山路線+景點 半月堤圍/天空之鏡｜附交通

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位於西貢北潭涌的曝罟灣是一個小海灣，曝罟灣最特別便是包圍曝罟灣而建的半月形的曝罟灣半月堤圍，半月堤圍內的海灣內波平如鏡，沒有風的時候會反映出天空之鏡。走上曝罟灣堤圍時就像置身海中心一樣。而且西貢曝罟灣行山路線景觀開揚，可以眺望鹽田梓一帶的景色，沿路亦有不少景點，新手3小時就能行完！

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西貢曝罟灣行山路線【前往方法】

於西貢市中心乘搭94、96R、289R號巴士或7、9號小巴至上窰站下車後。下車後向左方行走5-10分鐘，經過傷健樂園，就到達北潭涌自然教育徑入口。

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西貢曝罟灣行山路線【起子灣紅樹林】

在北潭涌自然教育徑起步沿著石屎路前行，經過北潭涌河口後穿過北潭涌復興橋，途中會經過被列為法定古蹟的上窰民俗文物館，文物館展出古時上窰村的房舍，大家可以了解以往客家村落的文化。不過上窰民俗文物館最近正在進行維修工程，大家可以待至維修完成才去參觀。

繼續沿著石屎路前進向起子灣方向向前走，經過一片草原，便到達起子灣紅樹林，紅樹林位於內海灣位置。可以看到秋茄樹、桐花樹等常見的紅樹品種。

西貢曝罟灣行山路線【起子灣小碼頭】

在起子灣紅樹林行5分鐘行至分叉路口，靠左行繼續前進，行5分鐘便到達起子灣小碼頭。起子灣小碼頭延伸出海，因為位於內海灣，所以海面平靜，對岸是黃宜洲，旁邊則是西頁群山，打卡一流！

西貢曝罟灣行山路線【曝罟灣半月堤圍】

原路返回剛經過的分叉路，前行至樹林接上隱蔽樹林山徑，沿山路後下行至曝罟灣的石路，沿途會有比較多碎石，大家要注意安全。遇到分叉路向右行，便到達曝罟灣堤圍。

曝罟灣堤圍位於西貢北潭涌的小海灣，堤圍包圍曝罟灣而建，成半月形形狀，在內海灣內波平如鏡，更有機會反映出天空之鏡！不少遊人會行上堤圍打卡，在像置身海中心漫步一樣，是個打卡拍照的絕佳景點。不過要注意堤圍日久失修，打卡要小心。

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西貢曝罟灣行山路線【離開方法】

原路折返沿北潭涌自然教育徑，乘車返到西頁市中心離開。

西頁曝罟灣半月堤圍行山行山路線

路線：北潭涌自然教育徑 --> 起子灣紅樹林 --> 起子灣小碼頭 --> 曝罟灣堤圍 --> 西頁

交通：於西貢市中心乘搭94､96R､289R號巴士或7､9號小巴至上窰站

全長：約3.3公里

時間：約3小時

