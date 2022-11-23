日本環球影城（USJ）將會於今年復辦除夕倒數活動！暌違3年，大家終於可以再次在USJ與人氣卡通角色歡渡除夕。除夕晚上至元旦期間，USJ內多個遊樂設施將會通宵開放，亦會上演多場精彩表演及舉辦倒數儀式。園方同時推出包括「派對通行證」在內的除夕特別門票，讓大家於園內玩足26小時！

日本環球影城USJ復辦除夕倒數！特別門票玩足26小時兼睇跨年煙花

暌違3年，大家終於可以再次與人氣卡通角色於園內歡渡除夕（圖片來源：日本環球影城）

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今年除夕夜，日本環球影城（USJ）將會舉行《NO LIMIT! カウントダウン 2023》（《無限制！倒數 2023》」）除夕活動。活動由12月31日晚上7點開始，至1月1日晚上9時結束。參加者可以於活動期間玩足26小時，遊覽多個園區！

而除夕夜晚上11時50分，USJ更會上演特備節目《カウントダウン・モーメント》（《倒數・時刻》），由一眾人氣卡通人物與大家一起迎接新一年，屆時亦會施放超過4,000發煙花，為元旦的夜空增添色彩。

參與除夕倒數活動 必須持有特別門票

想去玩的朋友要注意，《NO LIMIT! カウントダウン 2023》為特別活動，參與倒數儀式的遊客必須持有「パーティ・パス」（「派對通行證」）或其他特別門票方能進場。除夕當日持「當天票」、「週遊券」的遊客若想觀賞晚上的表演，需加購特別門票，否則當日下午5時便需要離開。而持有「年票」但未有加購特別門票的遊客，除夕當日同樣需要下午5時離園，但持有人可於元旦凌晨2時再入園玩！

此外，熱門園區「超級任天堂世界」會於元旦凌晨2時至6時半期間進行保養並稍作關閉。大家如果想與瑪利奧、路易吉、耀西或奇諾比奧等任天堂角色見面，宜先計劃好行程。

「パーティ・パス」（「派對通行證」）與其他USJ除夕活動特別門票，正於日本環球影城官方網站（僅限日本語頁面）有售。「パーティ・パス」（「派對通行證」）售價為12,900日園（已含稅，約713港元），數量有限，售完即止。

日本環球影城《NO LIMIT! カウントダウン 2023》除夕活動

地點：日本環球影城

地址：大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

日期：2022年12月31日（除夕）至2023年1月1日（元旦）

時間：除夕夜19:00至元旦夜21:00

備註：參與者必須持有「パーティ・パス」（「派對通行證」）或其他特別門票，「年票」持有人可於元旦凌晨2時後進場

