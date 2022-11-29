巴西女模特兒兼網紅日前乘坐卡塔爾航空時，被卡塔爾航空職員指身形過於肥胖，需要額外支付逾2萬港元，升級至頭等艙，如拒絕此安排，原本支付的經濟客艙機票費用，將不會獲得退還。

卡塔爾航空因女乘客太肥拒登機 要求加逾2萬元轉坐頭等艙掀熱議

巴西女模特兒兼網紅朱利安娜（Juliana Nehme）日前乘坐卡塔爾航空，由黎巴嫩返回巴西聖保羅。於登機時，被卡塔爾航空職員指身形過於肥胖，需要額外支付3,000美金（約23,444港元）升級至頭等艙，如拒絕此安排，原先預訂經濟艙時已支付的947美元（因約7,300港元），將不會獲得退還。

（圖片來源：Instagram@juliananehme）

朱利安娜大感不滿，當場與航空公司職員理論，事後於社交媒體Instagram中發布影片，分享過程。她指，在拍攝影片過程中遭到恐嚇，又指過往乘坐法國航空公司客機時，都未有出現過類似情況。

卡塔爾航空作出回應，指事發時，朱利安娜對職員無禮，並作出過激行為，令周圍辦理登機的旅客們感到驚嚇，需保安人員兩度介入平復情緒及調停。

（圖片來源：Unsplash@janrosolino）

卡塔爾航空再強調，如同普遍航空公司一樣，卡塔爾航空按照規矩辦事，並尊重所有旅客，為保障飛行安全及旅客舒適，任何旅客如無法扣上安全帶，或無法放下座椅手柄，均需要額外購買機票，以享用較多空間。

更多相片：