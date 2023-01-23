位於山梨縣富士河口湖的「虹夕諾雅 富士」（HOSHINOYA Fuji）自2015年開幕後，一直深受世界各地旅客的關注。「虹夕諾雅 富士」除了是日本首間主打奢華風露營的度假村，最令人期待的必然是所有房間擁有獨立露台，將壯麗的富士山景色一覽無遺。

河口湖超夢幻豪華露營風度假村！獨立客房設落地玻璃飽覽富士山景

（圖片來源：trip.com）

「虹夕諾雅 富士」的客房為露營客艙（cabin）形式，外觀用上仿木紋壁面，四周被赤松樹圍繞，根據不同季節更分別可以欣賞到櫻花、楓葉、銀杏滿開的景色，感受被大自然包圍的感覺。每個客房都設有落地大玻璃窗，為了客人可以從房間內看到富士山的正面，酒店甚至調整了每個房間的窗戶角度，相當細心！

（圖片來源：trip.com）

室內同樣主打簡潔柔和的設計，分為4種房型，全部配備衛浴設施，基本雙床房空間亦相當寬敞，另有雙人床房、三人房，以及唯一一間擺放迷你木柴爐的客房，冬季時分入住，傍晚會有工作人員點燃，置身山中營造出溫暖的感覺。門外備用有雨靴、雨傘等，方便住客在山林中探索不同風景。

餐飲方面同樣以露營為概念，客人可以透過客房專線預約，設有3種不同用餐方式，包括在戶外森林餐廳利用荷蘭鑄鐵鍋烹煮食材，在專人指導下親手下鍋到裝盤，享受戶外露營的體驗；室內餐廳則會按不同季節食材供應特別套餐。如選擇在房間用餐，冬季可於露台的被爐中享用火鍋，在夜景之下歎美食！

度假村提供豐富的活動選擇，從露營客艙區沿斜坡往上走，有一個雲端露台，木板如階梯般層疊展開，每個區域都可以體驗不同活動，例如晨間現煮咖啡、享用季節點心、晚間營火酒吧或森林音樂會。

（圖片來源：trip.com）

除此之外，更可以參加大自然戶外活動，如越野腳踏車、獨木舟、燻製體驗、森林空中瑜伽等，為平時工作繁忙的城市人，提供親近大自然的機會！

由東京出發前往「虹夕諾雅 富士」約需時2小時30分，建議可於新宿乘搭JR或新幹線至大月站，轉乘富士急行在河口湖站下車，轉乘的士前往度假村。

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

房價及預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook