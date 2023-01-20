阿聯酋航空機票優惠，香港飛曼谷連稅$2,000有找，包25公斤寄艙行李，航班時間好適合打工仔！優惠期由即日起開始，出發日期由2023年1月29日至6月30日，想歎到Skytrax全球航空排名第3位，兼全球最佳經濟艙的飛行體驗，絕對要入手！

阿聯酋航空飛曼谷$2,000有找！包25kg寄艙行李+坐A380歎5星級服務

（圖片來源：阿聯酋航空）

阿聯酋航空在Skytrax全球最佳航空公司排名2022中獲得第3位，兼獲得全球最佳機艙娛樂、全球最佳經濟艙等獎項，其實想坐亦不是難事。阿聯酋航空推出A380飛曼谷優惠，來回連稅$1,975起，價錢已包25公斤行李，可以盡情掃貨！

去程：EK385 21:30-23:45 或 21:00-23:15

回程：EK384 14:05-18:05 或 13:45-17:40



訂票日期由即日起至1月29日為止，出發日期則由2023年1月29日至6月30日，機票有效期為6個月。航班去程為夜機，打工仔可以放工後直接出發，去泰國按摩享受假期，回程航班則為下午時間，返到香港可以休息一下之後先返工，適合打工仔預訂！

（永安旅遊網站截圖）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到永安旅遊網站預訂，或查詢最新價格及航班資料。

阿聯酋航空泰國機票優惠

價錢：來回連稅$1,975起

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