HK Express釜山/濟洲機票單程$228！來回連稅$1,367起睇靚景打卡

HK Express韓國平機票！HK Express深夜推出韓國釜山及濟洲機票優惠，單程低至$228起，來回連稅$1,367起，包寄艙行李大約$2,000就可以出發去韓國玩！優惠由即日起可以開始預訂，出發日期由3月28日至5月9日，有興趣的朋友記得去官網入手！

HK Express釜山/濟洲機票單程$228！來回連稅$1,367起打卡睇靚景

HK Express（香港快運航空）深夜推出韓國機票優惠，今次機票優惠目的地是韓國釜山及濟洲，快閃優惠期間單程$228起，來回連稅低至$1,367起！

以上濟洲及釜山機票價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（官網圖片）

根據記者今日（9日）在官網機票搜尋器查詢，4月16日出發、4月20日回程，香港來回釜山及濟洲連稅低至$1,367起。

（HK Express官網截圖）

（HK Express官網截圖）

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航班時間方面，濟洲凌晨機出發、早機返；釜山早機去午機返，可以考慮周末快閃去一趟，有興趣記得去官網預訂！

香港—濟洲

去程：UO676 02:20-06:20（二、四、日）

回程：UO697 07:55-09:55 （二、四、日）



香港—釜山

去程：UO674 08:30-12:55（二、四、六、日）

回程：UO675 14:35-17:10（二、四、六、日）



今次釜山、濟洲機票快閃優惠由即日起可以預訂，出發日期為3月28日至5月9日。

今次釜山、濟洲機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 釜山、濟洲機票優惠

價錢：單程$228起；來回連稅$1,367起

預訂日期：即日起至3月13日

旅遊日期：2023年3月28日至5月9日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

