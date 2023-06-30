豬欄酒店｜¥8888晚豬景房與豬同眠　退房大禮送名豬/親子套票划算

內地浙江金華「豬景房」一晚收¥8,888在網上熱爆。接近「天價」住一晚「豬欄」，遊客退房時更獲贈一頭豬大概150斤，差不多¥6,500元。這個農旅融合的發展，受一眾內地網友連連讚，賣民宿又賣豬，創意吸睛之餘也引起了旅遊話題。



（小紅書@自由飛翔）

浙江金華以「金華火腿」聞名，早於兩年前有「豬景房」大推「地標旅遊」。¥8,888相當於上海迪士尼新票價11倍，顧名思義，住客的房間在豬欄旁邊，若足不出戶，分分鐘有豬睇。豬欄採全封閉式管理，旅客隔着落地玻璃與豬同眠。當旅客退房，酒店會送一頭名豬，是用於製金華火腿的「金華兩頭烏」（又名熊貓豬），價值約¥6,000，或是一年份的快遞豬肉。

（小紅書@這狗叫旺旺）

別以為「豬景房」是普通的養豬場，整座建築是一座如花園般的豬樂園，取名「Panda Pig 熊貓豬豬兩頭烏國際牧場」，似一座城堡，四周有花園及樂園包圍，並瀰漫花香。酒店房內聞不到臭味，裝潢非常時尚別緻。旅客可到豬咖啡屋歎咖啡，另一邊就參觀小豬月子中心，了解豬從懷孕、哺乳、保育到育肥的全過程。由旅遊結合特產零售，不少內地網民認為這是「新穎的賣豬肉方式」。

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不住酒店的話，旅客也可以入園參觀。《美麗浙江》官方小紅書稱今年5月1日黃金周，入場人次已達35,000人，5G智慧養殖中心、歡樂小豬村受小朋友歡迎，手信是兩頭烏金華火腿豬肉片禮盒裝。一進門是博物館，講述了金華兩頭烏的發展史，有打卡點可拍照。樓上是豬豬主題餐廳，吃正宗兩頭烏豬肉，有烤腸、水果、甜豆、湯等。豬舍外有一大片茶園，風景美。玩的地方主要有博物館、養殖中心、小豬村、千畝茶園、城堡花園、室內親子樂園，小朋友可以學知識，還能瘋玩放電。未滿120cm的小朋友免費。

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綜觀遊客在旅遊平台對「兩頭烏國際牧場」的評價，表示方便親子出行，室外遊樂場一定要天氣涼的時候才去，養豬場裏面給豬開冷氣，看豬的時候有玻璃隔着不會臭，但遊人站一會就出汗。中餐搭配品種多，吃到了好吃的「雞蛋羹」和「兩頭烏豬肉」，買套票進去玩較划算，是個值得打卡的地方。停車場在附近，過橋就到牧場樂園非常方便。

Panda Pig熊貓豬豬兩頭烏國際牧場

地址︰浙江省金華市婺城區古長路1177號

開放時間︰09:00-17:00 (16:30停止入園)

基本票價（摘自ctrip僅供參考）︰成人票¥90；優待票(兒童身高1.2m-1.5m/老人/學生/殘疾人/軍人)¥75；親子票1大1小¥158。園內另有多種票價套餐。

