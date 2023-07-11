機場快綫25周年｜送機場快綫免費車票+$10港鐵車站商店電子優惠券

機場快綫25周年，慶祝活動包括送出免費車票，共 75,000 張機場快綫單程車票！睇下文了解。



搶75,000 張免費機場快綫車票

2023年7月11日、18日及25日，MTR Mobile 登記用戶可參加「搶免費機場快綫車票」的網上活動，活動當日中午12時起透過 MTR Mobile內的「我的優惠」，以先到先得形式領取免費機場快綫電子優惠券，每日將送出 25,000 張免費單程車票。

成功領取電子優惠券後的 24 小時內，獨有的優惠碼會加到「我的獎賞」內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至 2023年9月30日，經 MTR Mobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，可免費換領機場快綫原價高達 HK$110的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票更可於換領日起 92 天內使用。

（圖片來源︰港鐵提供）

搶機場快綫免費車票 詳情

日期︰7 月 11 日 (星期二)、7 月 18 日 (星期二) 及7 月 25 日 (星期二)

時間︰中午 12:00 起 於 MTR Mobile「我的優惠」領取

數量︰每日 25,000 張，共 75,000 張

方式︰先到先得



搶25,000張HK$10港鐵車站商店電子優惠券

港鐵車站商店亦加入機場快綫 25 周年的慶祝活動，送出 25,000 張 HK$10 港鐵車站商店電子優惠券，在 2023年8月1日，MTR Mobile 登記用戶可參加「搶 HK$10港鐵車站商店電子優惠券」的網上活動，於活動當日中午 12 時起透過 MTR Mobile內的「我的優惠」，同樣以先到先得形式領取電子優惠券。

電子優惠券適用於機場快綫及東涌綫內的指定車站商店，購物滿HK$50即享HK$10 折扣。電子優惠券於成功領取後的24小時內，會加入到 MTR Mobile 賬戶「我的獎賞」內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至 2023 年 12 月 31 日，經 MTR Mobile打開電子優惠券並掃描商戶提供的專屬二維碼，可享優惠。

（圖片來源︰港鐵提供）

搶 HK$10港鐵車站商店電子優惠券 詳情

日期︰8月1日 (星期二)

時間︰中午12:00 起

數量︰25,000張

方式︰於 MTR Mobile「我的優惠」領取

