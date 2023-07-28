旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組最後五強參賽作品【冰島】

入圍參賽者：戚 * *



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從冰島回來以後，很多朋友都問我同一個問題：有看到極光嗎？在得到否定的答案後，他們都會不解，為什麼不在冬天去冰島？

誠然，不同季節的冰島都有她的美，但是六至八月的夏日才是冰島的旅遊旺季。沒有壯麗的極光，也沒有一望無際的浩瀚冰川，不過勝在天氣好，出行容易，而且日長夜短，日照時間可達二十小時以上，時間也特別「襟用」。而對於初次自駕遊的我們來說，夏天的柏油路（還有大量路況較差的碎石路），比冬天鋪滿厚厚積雪的公路更容易駕馭。

我們在冰島學到唯一的冰島文，不是「你好」，也不是「謝謝」，而是「瀑布」(Foss)。作為瀑布之國，冰島大大小小的瀑布加起來有逾萬個，包括著名的黃金瀑布 (Gullfoss)、眾神瀑布 (Goðafoss) 等。塞里雅蘭瀑布 (Seljalandsfoss) 位於冰島南岸，因為可穿行至瀑布後方，又被稱為水簾洞瀑布。塞里雅蘭瀑布水量巨大，稍稍站近也會被濺濕，但只要你不怕全身濕透，站在瀑布下方，便能從水花中窺探到若隱若現的彩虹。

另一個值得一去的地方就是教會山 (Kirkjufell)。 教會山位於冰島西部的斯奈山半島，側看像一頂草帽，故又被稱為草帽山。教會山以及山腳下的教會山瀑布 (Kirkjufellsfoss)，是冰島最知名的打卡熱點，有山有水有晴天，就是一張好照片。

除了瀑布，另一個冰島常見的地貌便是洞穴了。最著名的藍冰洞在夏季不開放，因此我們去了較冷門的 Katla Ice Cave。冰洞的形狀會隨著天氣轉變而有所變化，因此每年，甚至每天冰洞的樣貌也不一樣。冰牆透着藍綠色的光，從冰洞裡向外望，可見到對面的雪山，蔚為奇觀。

Grjótagjá 是位於米湖附近的一個岩洞，洞中沒有冰，卻有溫泉，故又名為洞穴溫泉。以前Grjótagjá 可用來泡湯，亦是《權力遊戲》中 Jon Snow 與野人 Ygritte 定情之地。雖然現在溫泉已因水溫升高而不適宜浸泡，但仍是拍照勝地。有限的光線透過石隙灑落，泉水更顯得澄藍通透。

去到冰島，只看靜態風景，看多了也會厭倦。其實冰島也有她獨特的生態圈。在觀鯨小鎮胡薩維克 (Húsavík)，我們坐上維京人親自駕駛的橡皮艇，在凜冽的北大西洋上，捕捉座頭鯨的影子。這座小鎮之所以出名，在於它極高的觀鯨成功率，夏季有99%機會可以看到鯨魚。請準備好你的長焦鏡吧！

不過冰島最受歡迎的動物，非海鸚 (puffin) 莫屬。海鸚只居住於冰島、北歐、加拿大北部等少數國家，橙色的喙和黑白的毛髮，色彩鮮艷又分明是牠們的特色。位於東部 Borgarfjordur Eystri 峽灣的觀鳥區遠離主流景點，不少去完冰島的遊客也未必聽過這個地方，但這裏絕對是觀看海鸚的最佳地點。很多海鸚在觀鳥區下的山坡築巢，離我們只有數米遠，有些甚至會直接飛到我們腳邊，是非常難忘的體驗。

Fun fact，理論上能最近距離接觸鯨魚和海鸚的地方並不是大自然，而是餐廳。冰島有不少餐廳售賣鯨魚和海鸚肉，我們並沒有嘗試，但卻是冰島居民的傳統美食。

冰島很多海邊小鎮都別具特色，位於北部的錫格呂菲厄澤 (Siglufjörður) 便是其中之一，沿海而建的北歐式彩色小屋是這𥚃的標誌性建築。我們到訪了海灣旁的一間西餐廳，老闆娘居然是來自湖南的華人，原來她已嫁到冰島十餘年，在這人口只有寥寥千餘人的峽灣小鎮𥚃落地生根，生兒育女。找一個旅行節目採訪她，又會是一個尋找他鄉的故事。

如果你有駕駛經驗，自駕絕對是遊覽冰島的首選。除了令旅程更有彈性，還使你不會錯過沿途的小驚喜。在我們開車前往小城塞濟斯菲厄澤 (Seyðisfjörður) 的途中，經過了一片冰湖，在午夜太陽的映照下，竟比我們之前看過的冰山瀑布更壯觀。我們停下車，拿出航拍機，拍下美景。後來搜尋了一番，才知道這座冰湖叫 Heiðarvatn，並不是旅遊熱點，網上也幾乎沒有它的相關介紹。但我們在正確的時間踏足正確的地方，才能看到最獨特的景色。也許這就是冰島自駕的浪漫吧。

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