「澳門銀河」夏日「童」樂遊　必玩天浪淘園　紙雕展　贏機票住宿

夏天想帶全家來一個行程滿滿的小旅行，又或者參與一個與別不同的開心下水禮？「澳門銀河™」綜合度假城繼續是今年暑假的不二之選！「澳門銀河」集陽光活力、藝術氣息及線上有獎互動於一身的家庭夏日體驗待你解鎖，包括酒店住客專享、在廣達75,000平方米的空中水上綠洲「天浪淘園」暢玩水上遊樂設施及一系列夏日限定項目、著名紙雕藝術家在綜合度假城營造的紙雕夏日幻彩樂園、目不暇給消暑餐飲優惠，還有機會在出發前贏走免費機票及豪華住宿大獎！



全家暢玩熱帶風情的空中水上綠洲 投入益智親子競技

最有效的消暑方法，當然是跳入冰涼的水中暢泳「澳門銀河」擁有近10個足球場大小、只限住客專享的空中水上綠洲「天浪淘園」，可以挑戰刺激衝浪，再跳上水泡在透明水道享受全球最長575米空中激流！

小朋友就可以在兒童水上樂園區，玩轉迴圈噴水、玩水山谷及戲水塔等有趣玩水裝置，還有園區特別準備多款益智桌上遊戲、包括足球機、桌上氣墊球機、井字遊戲、豆袋投擲、兒童射箭及層層疊等動手又動腦的遊戲，等大人小朋友來一場親子大挑戰！「天浪淘園」內更推出夏天限定glamping體驗，來一場海島度假之旅！

酒店提供免費水泡，讓你在全長575米的空中激流上放空漂流，盡情享受夏日的慵懶。

水上園區還有激Fun水上滾筒，考驗你的身體協調與平衡力，更可與家人朋友一起較量！

天浪淘園不止有水上活動，還準備了很多益智桌上遊戲、足球機、桌上氣墊球機等適合親子一起參與的遊樂設施。

歎住冷氣瘋狂打卡 走進紙雕夏日幻彩樂園

接著由室外走到涼浸浸的室內，一樣有期間限定驚喜。「澳門銀河」邀請了國際級中國紙雕藝術家溫秋雯，將酒店的鑽石大堂、水晶大堂及東翼廣場變成糖果色系的夢幻樂園！

溫秋雯的作品曾登陸內地、香港、法國及意大利，擅長結合傳統和超現實元素。今次展覽就可以看到以動植物為題材的奇幻森林、懶洋洋的夏日綠州秘景，再用紙雕跟你說一個充滿童話色彩的銀河星系故事。

中國紙雕藝術家溫秋雯以紙雕藝術打造出奇幻森林、銀河星系的夢幻樂園。

走到鑽石大堂就可以看到用紙雕創造的《星雲綠洲》，一派夏日懶洋洋的度假感覺。

位於水晶大堂的《童話飛燕》，為銀河設計了一片會發光的夏日花海。

欣賞完紙雕又想落手玩？只要你是「銀河致尚」會員(可即場掃碼免費加入)，就可以帶同一位4至10歲的小朋友到東翼廣場參加親子紙藝工作坊，一起感受製作小淘淘、花園和雪糕等繽紛紙藝的樂趣。

「童」在銀河——兒童紙藝工作坊

日期及時間：即日至8月27日（逢星期六及日）3:45pm及4:45pm

星期六：紙小淘淘或紙花園

星期日：紙雪糕或紙孔雀

備註：名額有限，請預先致電 +853 8883 3753 報名

家長可以和小朋友一起體驗為平凡色紙注入生命和故事的紙藝樂趣。

38萬顆閃晶特效 周日限定飛輪表演

水晶大堂不止有紙雕展覽，每逢周日，更會有專業的美女滾軸溜冰舞蹈員，配合音樂以及大堂380,000顆閃晶特效，上演一場活力四射的震撼匯演！

水晶蓮花 x 滑輪舞表演

日期及時間：即日至8月27日（逢星期日）2:45pm及3:45pm

另外，「童」在銀河孔雀小淘淘亦會現身跟大家見面合照，更會帶來精彩的巡遊演出，小朋友看到一定興奮萬分！

親親小淘淘——天浪淘園*

時間：1pm – 1:30pm

地點：空中衝浪池走廊

*如遇惡劣天氣，活動將移師 「銀河酒店™」、澳門大倉酒店及澳門悦榕庄接待處。

小淘淘巡遊——銀河時尚匯

日期：即日至8月31日4pm – 5pm

地點：銀河時尚匯地面層（東翼廣場、水晶大堂、鑽石大堂）

星級廚師炮製 仲夏美食盛宴

盡情玩樂過後又怎少得同全家人「醫醫肚」，「澳門銀河」集合過百間精緻得獎餐廳，會在今個夏天推出暑假主題，讓假期多加一份美味回憶。其中蒙特卡洛巴黎咖啡館會配合紙雕展覽與夏日時令食材，設計了多道清新又色彩繽紛的菜式，大人小朋友看到已食指大動！開胃消暑的前菜清甜半熟鵪鶉蛋伴青蘆筍、香濃松露蘑菇湯，主菜則可在法式手法烹調比目魚，以及和牛嫩肩肉或烤煙熏豬肉香腸中二選一，最後再以甜蜜的朱古力惡魔蛋糕作結。

蒙特卡洛巴黎咖啡館——夏日盛宴

供應日期︰即日至8月31日

價錢：澳門元388起／每位

訂座︰+853 8883 2221

餐廳位置︰「澳門銀河」地下G003

此外，「澳門銀河」推出一系列得獎名廚美饌，清爽開胃，時令養生。北膳樓的東北鮮族大冷麵，以爽滑有嚼勁的麵條，配搭酸甜微辣的湯汁，鹹鮮冰涼，消暑解渴。而銀河氹仔漁村的藥膳花雕醉大蝦，則選用肉質豐滿、鮮味可口的大基圍蝦，再以陳年花雕酒及藥材浸泡而成，口感爽口且帶藥膳風味。

訂座/查詢：+835 8883 2221

免費出遊機會！玩遊戲贏機票及豪華住宿

出發前除了準備行李，記得先玩這個手機網上遊戲，即有機會贏取澳門航空雙人來回機票，以及「銀河酒店」兩晚豪華住宿，讓你免費出遊！

到達「澳門銀河」打卡，亦有可能隨時中鉅獎！8月31日前，只要在綜合度假城內的紙雕夏日樂園或於指定地點找到小淘淘，再掃瞄QR code，就可即時領取免費葡撻、咖啡買一送一或童趣禮品等獎賞，更可打卡分享幻彩時刻，即可參加抽獎，隨時贏走大獎iPhone 14 Pro！

下回預告！全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展

除了以上適合一家大小的親子節目，「澳門銀河」更帶來BE@RBRICK沉浸式體驗空間、擴增實境互動體驗元素及超大型戶外藝術裝置，創造全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展！

展覽日期：即日起至9月22日

地點：澳門銀河

「澳門銀河」：精彩天浪 歡騰一「夏」

詳情：www.galaxymacau.com/zh-hant/EaXJNwhcfp/

(資料及相片由客戶提供)