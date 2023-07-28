旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組最後五強參賽作品【廣西】

入圍參賽者：C*** Z* T**



【以下為參賽者提交作品】

廣西壯族自治區雖然毗連廣東省，但一直甚少出現在港人旅 遊的視野之內。猶記起高鐵香港後開通之後，不少報導反映 廣西桂林、陽朔等地頓成港人短線旅遊的新歡。無他，方便快捷的連接正正符合忙碌辛勤、假期珍貴的香港人的需要。 由於遠離風水甲天山的桂林，南寧、梧州等桂南之地卻未受這股熱潮所影響。

抱著「體驗、探索」的心態，我們好友三人率先到桂南一帶， 了解桂南的特色和城市發展。

第一日 - 南寧散步

由香港西九龍站出發，，流線形支柱撐起天幕的波浪，白色外殼配上淺藍玻璃更添半分時髦現代。第一次從為於車站中心的候車大堂仰望由Andrew Bromberg 設計的西九龍站，實在叫人嘆為觀止。

南寧東站連接地鐵一號線，距離民歌湖和青秀山大約20-30分鐘，來往景點和市區非常方便。但梧州南站就偏遠得多了，一到站可見四處荒蕪，離站時我們選乘巴士，大約有25個站才到達騎城樓當區，耗時超過一小時。回程時的士也花我們近40分鐘，這一點值得打算僅在梧州稍作停留的讀者注意，因為短暫停留卻又要多花時間於交通實在不划算。

到達後已經入黑，匆匆去了第一個景點民歌湖。民歌湖位於南寧CBD核心，亦是國家4A級風景區。民歌湖可以劃分為兩個區域，其中一個為休憩公園，有一大片空地 可以供周邊的居民沿著民歌湖散步散心，更有一個大舞台供團體表演，曾舉辦南寧國際民歌藝術節而聲名遠播。

而另一個區域為酒吧街， 除了數間東南亞特色餐廳外，還有數間規模較大的酒吧 （包括中式，西式，韓式） ，與友人在湖邊吹著微風談天說地，實在是一件賞心樂事。如果想在你的旅行中加 入暢飲環節，那民歌湖必然是你的選擇。

在大廈燈光的映照下，波平如鏡的湖面反射著周邊景色的倒影，儼如「天空之鏡」。酒吧對出的湖邊也是拍攝海天一色的絕佳地方。

第二日 -踏足邊境

從南寧再乘兩個多小時車，便到達中越邊境的明仕田園。明仕田園為國家AAAA級景點，景區山清水秀，山環水繞，素有小桂林之稱。正當我們考慮要不要乘坐竹伐和參觀園區的時候，一位深圳遊客告知我們可以沿著河邊行走，欣賞同樣的山水美景，同樣近距離觀賞少數民族唱山歌及吹笛子的表演。事後，我們一致認同河邊不單拍攝到同樣美麗的景色，視野甚至更為廣闊。但原來明仕田園最美麗的一面， 是要靠自己腳力去欣賞。

明仕田園特別規劃了「吉祥」 「幸福」「英雄」「情侶」「 探索」五條長短不一的自行車遊覽路線。由於時間倉促的關係，我們不能五條路線也走一趟，而選擇了由山舍職員推薦很適合看日落的路線，就是走到介乎吉祥與幸福路線之間的兩條橋。沿著這條路線，你會經過一大片農地，配合著背後的雄峰及天色拍攝一流。

由於天氣頗為酷熱，還是建議大家踩單車沿路線進去，若要選擇步行，請做好防曬措施及帶足夠的水。大部份酒店也會有免費單車提供，大家在訂酒店時可以預先確認一下。若然酒店未有提供，園區入口亦有單車出租，每3小時收費60元。吉祥與幸福大部份路段也設置了單車徑，而且只有少量村民車輛出入，不用擔心避車、危險等問題。

第三日 - 中越瀑布

與緊鄰的越南板約瀑布（ “Ban Gioc & Duc Thien”）相連，德天大瀑布是亞洲第一、 世界第四大跨國瀑布，為中國國家AAAAA級旅遊景區，原來 ，世界級瀑布離香港並非很遠而已。

基本上景區沿路所有位置都是沿著瀑布行走，所以到處都能拍到好照片。行到半路中段，可以選擇付$30船票乘坐小船出發到瀑布面前觀賞。這個園區特別之處是一岸之隔便是越南地區，也能看到有遊客參觀另一邊的板約瀑布。園區內共有多重的瀑布可供觀看，而且還有大量河流特徵 ，包括急流，跌水潭等，仿佛走出了校園，上之一課實地考察，身為修讀地理科的我們看 得叫我們歎為觀止。除了付30 元坐小船近距離拍攝瀑布，沿人工步道走亦可以看到德天瀑布一、二、三級瀑布。三級瀑布可拍攝整個瀑布的形態，二 級瀑布可拍攝水向下衝的景色( 如喜歡拍攝風趣相片的朋友, 可以拍攝到喝瀑布的景象)，觀景區可拍攝所有瀑布，更可拍攝水簾效果。

瀑布後有一個中越市集，可能受到近年中越關係影響，那邊已經禁止通行。最後，若果想回到景區入口，可以選擇乘坐電動車，但我們強烈建議步行，因沿路有能拍攝到全景瀑布的觀景區，近距離看這座宏偉的瀑布，絕對值回票價。

硬要說在園區內的遺憾，那就是在開首的路段都會不斷被當地的商人作推銷，他們會不斷向你兜售各種產品，此舉令我們有些反感。

旅遊景區的分級除了在於景色 、吸引度等比較主觀的準則， 管理亦是重要的一環。5A級的未必代表它有最動人的風景， 它是一個結合遊覽的經歷、設施等指標的評分。例如德天景區在停車場、指示、步道維修 、餐飲上都比明仕田園、鵝泉優勝。我們攻頂三人從各個3至 5A景區遊走，每人也有各自最愛的景色，但就充分體驗到管理上的分別。因此在將來選擇前往的景點時，千萬不要單憑它是多少A去斷定。

第四日 - 田中作樂

巴澤梯田位於壬莊鄉巴澤村， 距鄉政府駐地8公裏，距離縣城 35公里，距中越邊境線8公里。 梯田上下1000餘畝，綿延數公里，不同方位呈現不同的景象 。

景區入口雖然設有售票處，但明顯是沒有開放的，亦不見有任何職員在附近，所以不用付費便可以進去。據我們猜測，應該已經沒有人再打理了，尤其當你走到半路途中，發現當中的一條步行道被雜草埋藏著，我們便放棄了披荊斬棘的念頭，還是安分守己沿著馬路走。

或許是錯有錯著，沿著馬路邊走才可以宏觀地看一整片梯田。沿路上，沒有很多遊客，寜靜的環境襯托著廣闊壯麗的梯田風景，格外美麗。因下過雨，所以進入梯田地區尤如踩泥巴，如果不想弄髒鞋履的話，可預先套上鞋套，或者穿著容易清潔的鞋履。

對比起著名的桂林龍勝梯田或雲南元陽梯田，巴澤梯田的特色在於梯田遠處的喀斯特地形。一個個錐形山丘屹立在背景，為拾級而下的梯田再滲進濛瀧層次。

稍作停留之後，我們便去到邊境水庫渠洋湖。如要環湖遊，踩單車也需時四小時，所以不建議徒步。遊客如自駕遊或包車遊覽的話，可以駕車環湖遊覽，但注意沿途路段比較狹窄，務必小心。

渠洋湖被連綿不斷高低不一的山丘環繞，沿途風景秀麗，在不同角度都能拍出美麗的圖片，就如一幅山水畫。途中能看到不少村民在放牧，有的在放牛吃草，有的在趕鴨子，悠然自得。

最佳觀賞日落的位置是接近入口的水壩，所以我們趕及在六時回到遊客中心還車，便在水壩等待日落。雖然當天的雲層遮擋了大部分陽太陽，但仍無阻一絲絲陽光在雲層中透出，形成一道道「耶穌光」。

第五日 - 俯瞰南寧

由於我們一早乘動車由崇左回到南寧，故到達南寧時已經下午四點，沒有太多時間逗留在青秀山園區。我們也決定乘坐觀光車，只拍攝園區的上半部份。

我們的路線是先於天池下車，拍一下池景及湖光山色。天池是青秀山山腰上一個大型的人工湖，池水波光粼粼，藍天白雲倒影水中，所以這裡又被稱為“塔影天池”。

然後走到青秀山的象徵 - 龍象塔。塔高52.35米，寬12米，內設旋梯207級直達塔頂，為廣西第一高塔。登上塔頂，就能眺望遠處邕江的風光，俯瞰南寧琅東新城景色。若果肚子餓的話，不妨到附近的小吃店吃一根烤腸或烤玉米,，全都是新鮮滾熱辣，醫肚簡直一流。

在龍象塔觀光完後, 我們走到環山秀坪，一大塊草原供我們躺下來休息，此草原佔地近100畝，躺在這片綠地如毯的環山秀坪，能夠體會到身心的律動與愜意，絕對是休憩的好地方。

最後我們走到了觀音禪寺，我們並不是到禪寺參觀，而是在這裡拍攝日落，晚霞和夜景。由六時開始我們已經把拍攝器材設置完成，第一幕上演的是火紅日落，然後是連接天與地的晚霞，最後以星光熠熠的夜景成功華麗謝幕。

走完青秀山已經晚上8時半左右, 我們都很是肚餓, 連忙坐滴滴走到建政南路夜市, 那裡很是熱鬧，人潮不斷，直到晚上十時還是人頭湧湧。短短200米，為你帶來既便宜又高質的各種小吃美食，喜歡「掃街」的朋友千萬不要錯過。

我們原本是打算前往中山街美食街，但當地人告訴我們建政南路夜市比較地道，本地人都去該個夜市，結果的而且確，在建政南路的大多也是本地人，有的穿街坊裝束，有的騎著摩托車前來，一起「掃街」。

首先見到的，是網上也有推介過的港式牛雜，那我們即管試試是否有香港的味道，很可惜牛雜真的很一般，唯鮮甜蘿蔔幫他搶回不少分數。然後我們眼見前面排了一條長龍，是吃鴨腳的，那我們又即管嘗試，我們都覺得食物雖然中規中矩，但便宜又能滿足我們3人的飽腹感也頗值的。

之後再試試由早前的深圳遊客推介的竹筒粉，有點像我們經常吃的腸粉，但餡料不是我們常吃的蝦,叉燒，而是菜，肉碎，蛋絲，口感多了些層次，以3元一大條來說，絕對是大件夾抵食。最後我們走到街尾吃了烤鴨腿，果然即場烤的寧舍不同，熱烘烘配上鮮嫩的鴨肉，若不是已經到街的終點，還真想點多一只來吃呢！

第六日 - 深入了解

看到如此優美的城市規劃，第二天我們急不及待就走到廣西規劃館參觀。它位於重點發展的五象新區內，是廣西「三館三街」發展項目中率先落成的一館，亦是全國最大的省級規劃館。適逢今年是廣西壯族自治區成立六十週年，規劃館除了常規展覽，更增設了共兩層的成就展，展述過去六十年廣西於建設、科技、生產、農業、旅遊、經濟、文化上的發展。

展館不只是蹦蹦的圖文，更透過觸碰式投影、光電動感影像和智能模型，帶你走遍廣西古今從古到今、南到北、天與地，認識這個多元文化的少數文族自治區。

經過那麼多山水遊，是時候走回城市。所有展覽館一向給人的印象就是沉悶乏味，但這個場館並不如此，展館不只是蹦蹦的圖文，更透過觸碰式投影、光電動感影像和智能模型，帶你走遍廣西古今從古到今、南到北、天與地，認識這個多元文化的少數文族自治區。

作為一個規劃館，絕對比你在互聯網上搜索資料更要充足，不過我們都覺得如果可以安排有人解說會更好。

下午我們便離開南寧，搭乘高鐵轉到梧州繼續行程。梧州最著名的必定是騎樓城，騎樓城建築是結合南方潮濕多雨及多洪易澇的氣候特點而設計建造，一般為三四層樓房，地層商鋪門面向內縮入2至3米讓出來作為人行走廊－亦叫“騎樓底人行道”，這樣既可以替行人遮陽擋雨，又可以為商鋪營造舒適環境

現存騎樓街道22條，總長7公里，最長的達2530米，騎樓建築560幢，其規模之大、數量之多，國內罕見，是名副其實的“中國騎樓博物城”。 來到這座古舊的城市，像我們這些居住在香港那麼繁華的城市，顯然這裡相對來說是很落後，但我們仍然覺得這座古舊的城市散發著古色古香的味道。騎樓上的花窗，磚雕，牌坊，配著羅馬柱，圓拱形窗，中西文化水乳交融，當中所凝聚著的歷史滄桑，作為一個住在繁華城市的人，偶爾體驗一下這些景區，其實也不錯。

我們參觀騎樓城的當天，騎樓的設計正正發揮了其功用。天有不測之風雲，正當我們在為這些古式建築拍照時，轟隆一聲雷聲響起，滂沱大雨隨即伴隨到來，而騎樓式的設計就是方便途人們都躲在騎樓底下免受雨點沾濕，可以繼續逛店舖。

我們又路過了一間冰泉豆漿店，可說是在這大雨之中送上的一點溫暖。店家是用新鮮黃豆磨出豆漿，非常入味。

第七日 - 回味無窮

受制於高鐵的班次，我們中午便離開梧州，啟程回港。乘搭高鐵路線，由西九龍直達南寧，再遊走中越邊境，探索這個近在天邊、卻鮮為人知的廣西秘境。在綠草如茵的邊境揭秘德天大瀑布、明仕田園和巴澤梯田，再回到市區俯瞰有綠城美譽的南寧、閒逛粵語之都梧州，城郊的對比正好反映此次行程的精彩絕倫。

旅遊達人投稿比賽2023「圖文組」與「影片組」各最後五強作品誕生，進入投票階段，即睇所有晉級參賽作品👉🏻按此

*活動受條款及細則約束，詳情👉🏻按此

參賽者為參賽作品（圖文或影片）的原創者，若經主辦單位發現或第三人檢舉參賽者未取得該原創者同意參賽，並經主辦單位判定為投訴屬實，主辦單位會立即移除相關內容及取消其參加及得獎資格，並會保留一切法律追究之權利。



參賽者的參賽作品一經提交，不得修改。



上述參賽作品僅代表參賽者的觀點，與《香港01》立場無關。《香港01》不會就參賽者所提供的文字、圖像、影片、相關圖片等負上任何法律責任。

