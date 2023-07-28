旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組最後五強參賽作品【澳洲】

入圍參賽者：邱 * *



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浪漫南極光、璀璨銀河及湖光山色令人終身難忘

塔斯曼尼亞位於澳洲東南方的一個島嶼上，距離澳洲本土240公里，是澳洲自然生態保護最完善的地方，有著「天然之州」、「蘋果之島」等號稱。亦有「澳洲版的紐西蘭」之稱，以秀麗風光和樸素人文為特色。

今年四月我到訪的是塔斯曼尼亞的一個隱世的湖泊,位於西南國家森公園。這裏人煙稀少、滿佈參天大樹、湖水清澈、籃天白雲、晚上零光害, 是觀賞星空及南極光的最佳地點。在四月中的一個晚上,我非常幸運地在這裏觀賞到璀璨的銀河及浪漫的南極光, 那天晚上天空清澈無雲,無數的星星閃爍不斷, 肉眼更可以看到粗大、色彩豐富的銀河及星雲, 而充滿浪漫色彩的粉紅、粉紫、粉綠色的南極光就在天空中慢慢地飛舞! 更神奇的是當晚的湖面平靜如天空之鏡,用肉眼也可以見到湖面中的銀河、星星及南極光的倒影, 閃亮的繁星觸手可及! 靜靜地在湖邊欣賞令人驚嘆的大自然奇觀, 此情此景能和南極光影張合照更是千載難逢,這是我畢生最難忘的一次旅遊體驗。

秋天的清晨, 由於冷曖氣流交替, 湖面經常雲霧縹緲, 仿如人間仙境。日出日落也經常可以看到滿天彩霞、火燒雲的奇景, 湖邊的小木橋是拍攝旅行打卡相的絕佳位置,只需要用手機你便可以影到一張絕美的明信片, 為你難忘的旅程留下美好的回憶！

除了晚上的璀璨星空、銀河及南極光外,日間的湖光山色也是千變萬化! 如想悠閒地享受慢時光, 你也可以在湖邊嘆杯咖啡或紅酒、吹著微風, 和心愛的人靜靜地觀賞日與夜的變化及魔幻的時刻, 所以建議你在這裏停留兩晚或以上方能體驗不同的美景。

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