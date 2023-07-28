旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組最後五強參賽作品【日本】

入圍參賽者：T** P* W***



【以下為參賽者提交作品】

靚到☆沊一聲☆~ 大自然的鬼斧神工 『神之領域日本上高地!』

所謂神之領域, 應該是一個與世隔絕, 可和神明接觸的一個世外桃源。而上高地就擁有以上所提及的條件。

大家可能會問: 『為什麼上高地會是一個與世隔絕之地?』 因為如果你想自駕遊到達 這是一個不可能的任務。日本政府嚴格規定所有車輛到達指定位置後需要轉乘指定巴士才可以進入。這樣便能減低不必要的嘈音及空氣污染。在規畫上的配合下, 能夠更加保護著天然美景。

由於地形關係，上高地由很多不同的高山峭壁而包圍著，正因如此，有著一個天然的屏障，把大自然的資源保護得井井有條，一個個天然而成的天池，清晰透心，把四周美景也完完全全反射出來，所以到上高地沒可能不去探訪天池美景!

一年四季的上高地也有其獨特的景色，如一 定選擇最佳季節時, ，那必選秋季滿山紅葉之時才到訪。

【河童橋】

從松本站出發， 巴士沿途上已經能夠看到挺震撼的風景，建議大家真的不要在車上睡著而錯過一瞬間的眼前美景。無論是本地旅客和海外遊客, 在車上已經拿著自己的手機不停的拍照，和不斷聽到大家的 『嘩嘩嘩!!!』聲音，沒有半點誇張，沿途看見懸崖峭壁，山峽河谷中橙橙紅紅的秋葉，不規則的好像從峭壁的峽縫中竊看著我們，再加上秋高氣爽，天空特別蔚藍清晰，空中飄浮著不規則的白雲，真的是美不勝收，名副其實的天然山水畫! 美景盡收眼簾，深深刻印在自己的記憶中!

當到逹總站時(目的地)，其實已經有一種到逹了仙境之感，再沿著沙路步行5分鐘，便會看到河色美景，果然沒有令大家失望，雖然秋天遊客眾多，也沒有半點違和感。大家很快便看到河童橋，橋下的河邊，或在橋上觀遠看山景，也能呆望半小時，當然極力推薦最少逗留一晚，因沒有半點光污染之下，晚上的星星也顯得特別明亮，如果加上皎潔的月光，和三五知已談談天，會是人生一大樂事!

【明神池】

來到上高地, 也要花點腳骨力, 才能看到更美的神之領域，最基本也要花上4至5小時。不過, 這4至5 小時絕不會白費的, 它可能是你回顧人生萬花筒中最美的時刻。

從河童橋出發到明神池，來回輕輕鬆鬆就要花4個多小時，不過山路不難行，建議大家應慢步才能欣賞及感受到神之故鄉!

除了秋天的風景真的美到令人窒息之外，另一原因是秋天風高氣爽，行山時比較舒服，來回4小時說長不長但說路程短又不太短，所以建議大家自備行山用品及穿上吸汗的行山衣物是比較理想的!

而怕辛苦的朋友, 可以明確的告訴你，真的不用太擔心，因為沿途風景之美，可能到最後你也不捨得離開，停一下拍一下，不經不覺就花了2 小時到逹神明池，到逹前其實有個小餐廳，大家如果覺得累不妨買點小吃或飲品，再去洗手間洗個臉才進去神明池，涼涼的山水，洗臉後會令人更清醒，倦意盡消，這樣才能真真正正享受明神池的仙境!

來到明神池，很多朋友都會來到停靠在神社舉辦御船神事所用的紅色小船的小神社來參拜，參拜時真的好像和神明在說話一樣，所以大家也用心的祈求著，希望神明能聽得到，願望成真。

池水中的倒影，完完全全能反映秋日的高山美景，拍照後，呆呆的坐在一旁，緊閉雙眼，感受一下大自然的魔力!

如果要在上高地選擇一個絕景之地，明神池會是【no. 1】﹐沒死角的 全境無敵秋景，廣東話有句 靓到『沊』一聲，用來形容絶對沒有半點誇張!

【大正池】

來到上高地，沒可能睡到日上三竿，非常建議一大清早出發，空氣本來已經新鮮非常，再加上早上的朝露，感覺又如仙氣，吸多一點也無妨!

早上的仙氣凝聚在池的上空，又如進入了仙景一樣，坐著看著帶點迷失，但呆望著感覺十分治癒，煩惱盡消，像踏入了仙界一樣，好想逗留在這裡，用力的一呼一吸，好想把仙氣吸進體內，享受著由上天賦予的恩物，一口到底的清涼感, 真的是真氣貫穿丹田,妙極! 妙極‼

大家可以在河童橋逗留一晚，無論旅館或酒店也比大正池的來得多，在早上沿著山路，大概需時1.5小時便能到逹大正池，山路一點也不難走，建議可帶酒店提供的手電筒出發，因為有著照明，走得也比較安心一點!

沿路風景其實也挺美的! 指示清晰﹐不易迷路! 其中會也會經過田代橋，秋天的風景也相當美，不妨也在這裡拍拍照，打打卡，把晨光初露最美的一刻分享給好友，令他們妒忌又羨慕!

交通:

直通巴士:

松本巴士總站 -> 上高地巴士總站 (直通巴士)

5:30~7:05 (途中有機會看到日出美景) **班次時間會因不同情況變更, 務必出發前確認**

電車 + 巴士:

松本站 -> 新島島站

新島島巴士站-> 上高地巴士總站

(大概每45分鐘一班)

住宿:

建議在河童橋的旅館/酒店留宿; 因選擇比較多, 性價比高。

入場費用: 明神池入場費: 300日元

行程建議 (散策):

明神池:

河童橋出發(靠左) -> 明神橋 (2小時) ，停留1小時吃點小吃及到訪明神池

再由明神橋(靠右) -.> 河童橋 (2小時) 共5小時

(可以大概維著一整圈走一趟)

大正池:

早上出發，由河童橋徒步到大正池，來回需時3小時!

+ 3

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