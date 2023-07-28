旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組最後五強參賽作品【波蘭】

入圍參賽者：W*** C**** Y**



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疫情過後，太久沒有旅遊。

想到一個沒有太多亞洲人，但又能符合我低預算的地方。

朋友去過波蘭，此地看似完全符合我的要求；我便著手從書局、上網蒐集資料。可惜介紹波蘭的書寥寥無幾，至於網上，也沒有太多華人介紹的相關資料。

但最後，我們還是計劃了9天8夜的波蘭行程。

我們花了一半時間逗留在克拉科夫。

克拉科夫是波蘭的第二大城市，亦是舊首都，那裏有很多令人難以忘懷的景點。其中一個是屬於世界文化遺產之一的維利奇卡鹽礦，我們的旅程日子不算多，但我們奢侈地選擇了在鹽礦逗留一整天。

維利奇卡鹽礦起源於13世紀，內裏有327公尺深，超過287公里長。我們參加了最受歡迎的觀光路線及礦工路線，每人須繳付約港幣250元作各路線的收費。旅客路線安排在早上9時半，而礦工路線則安排在2時半，兩個導覽團遊覽的地方不會重疊，入口也截然不同。維利奇卡鹽礦太大了，所以不能沒有導遊，而導賞語言除了英語也可以選擇其他語言，但唯獨沒有國語或廣東話，看來到波蘭的華人真的比較少。

遊覽正式開始，我們一直跟著導遊走了很久的樓梯，最後才到遊覽的地方。除了聽導遊講解鹽礦的歷史和鹽礦的精彩活動如玩笨豬跳和看煙花等等⋯⋯想不到有這麼多精彩的節目可以在鹽礦內欣賞！我們還看見很多宏偉的鹽雕。教堂的燈或畫像也是用鹽製成的，但卻不比黃金鑽石遜色。看完最有名的聖金加教堂後會有自由時間給大家，遊客們如果肚子餓，裏面亦有小食店可購買食物或飲品，又或是逛一逛紀念品店。

觀光路線大約11時半完結。我們在附近找了一家波蘭小店吃午餐。其實很多波蘭人不太會說英語，但這間小店卻製作了精美的英文菜單，以供我們點餐之用。店𥚃的擺設別有風味，有古老的電視機、已經走調的鋼琴，以及封塵的櫃子，很是懷舊。波蘭餃子是國民美食冠軍，所以我們在波蘭每餐也必定會點來吃。我們指手畫腳詢問店家有那些推薦的餃子，他們推薦鹹的是白芝士，甜的是藍莓。波蘭的餃子皮比我們平常吃的水餃皮更厚，他們在甜的餃子上灑滿砂糖；鹹的鋪滿乾蒜粒。淡淡的白芝士配上香濃的乳酪和豬肉，藍莓則是酸酸甜甜，兩者也十分開胃，很符合亞洲人的口味。店家還在旁邊開了雪糕店，吃完午飯再吃甜品，為這頓飯畫上一個完美的句號，加上店鋪旁設有多張沙灘椅，顧客可一邊吃雪糕一邊享受日光浴，十分愜意。

2時半是礦工路線的集合時間。我們總共有7個人參加此路線，導遊先帶我們換好裝備再出發往礦洞。大家換好灰色的連身衣及帶備安全帽、氧氣箱和手燈才可安全進入礦洞。礦工路線的資料會比觀光路線較為生動有趣。雖然是說同樣的歷史，但觀光路線中設有小模型讓你了解礦場是怎樣運作，而礦工路線的導遊會帶你到以前的馬場，講述當時馬隻是如何搬運鹽及礦石，亦展示當時礦工工人的工作流程及運作。在那裏，我看到的不是繁華的建築物，而是工人在礦工的真實情況。遊覽時，我們可向導遊提出問題，我比較好奇的是礦工裏有鬼嗎？原來礦場裏曾經有很多人身亡，導遊亦曾看見穿着白衣的女鬼，聽說那個白衣女鬼會引導礦工工人掉進陷阱，當然這是否真實便不得而知，但這卻令礦場更添神秘。走了幾小時的路，我們一邊參觀當時的工作地方，一邊聽導遊講解，我們還會親身動起來，嘗試一起鋸木、一起製造繩索、一起測試工地的二氧化碳及水的酸鹼值、一起體驗沒有任何光的情況下，在礦場的感覺。最後導遊遞給我們一張地圖，讓我們自行規劃路程，並找出路離開。這些有趣的活動都讓我們流連忘返，不願離去！在離開前，導遊還派發證書給我們，證明我們已完成礦工旅程，導遊還笑說來應徵礦工時，可帶著這份證書證明已有礦工經驗，讓我們笑得合不攏嘴！

在波蘭的行程裏，鹽礦是最有趣的。我也有去過奧地利的鹽礦，但波蘭的更為深刻。除了得到開心的回憶外，我們還得到了幾塊小礦鹽──只因我偷偷地問導遊可否以礦鹽當手信，他立刻帶我們到一個荒廢的地方，拿起手上的小鋤頭，幫我們找些晶瑩通透的礦鹽。

那顆小礦鹽正在我家中安躺着，每次見到它總讓我想起波蘭的風土人情、別樹一幟的遊歷景色。

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