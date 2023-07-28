旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組最後五強參賽作品【泰國】

入圍參賽者：黃 * *



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曼谷，一個隱藏住很多美食的城市

而在昭拍耶河旁有一條很長的路，名字石龍軍路。而這條路就已經有很多很好吃的食肆。

在這裡有一條很隱閉的小巷，內裡竟然有米芝連推介，開業已經超過50年歷史，深受當地人歡迎的豬腳餐廳。

這餐廳名叫Charoen Saeng Silom, 專售賣豬手及豬腳，開業多年來一直人氣高企。

而說這裡最好吃的，一定是豬腳了。

他們的豬腳有大份及小份，如果只有1至2人，點160泰銖的小份便剛剛好了。

豬腳肉質豐厚，只是用鐵匙羹輕輕一切，已經可以將皮肉從骨頭分閞

真的很幼嫩！

急不及待放入口中，滷水汁香濃又不會咸，皮的香滑軟彈，肉的鮮嫩軟糯，彷彿像口腔中奏起交響樂，無論味道及口感，均為一絕！

難怪這餐廳已經連續六年拿了米芝連推介。

要到此餐廳享用如此美味的豬腳，是需要很早便要到達。因為他們的營業時間是早上7：00至下午1：00，基本上平均每日11：00左右便賣完。

所以如果要吃一吃難忘的豬腳，就要很早便要到！

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