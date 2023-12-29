韓國每月都有情人節？首爾5大情人節好去處　機票＋行李$1260起！

首爾情人節好去處2024！在韓國不單2月14日是情人節，每個月的14日都是情人節，情侶都會出外約會慶祝，是韓國獨有文化！這次就為大家整合5個浪漫打卡位及約會景點，有不少是唯美韓劇取景地及換裝打卡聖地，還有主題樂園等，可以在不同的場景中創造屬於兩個人的異國甜蜜小時光！大灣區航空更推出2024年優惠，首爾來回機票只需HK$1,260，更送你20公斤託運行李，想體驗韓國情侶過情人節的浪漫就要把握機會了！



全世界最浪漫國家 韓國每年過16個情人節

每年的2月14日是傳統的西方情人節，是各國情侶都喜愛的節日，但原來韓國除了西方情人節外，在每個月的14日都會慶祝不同主題的情人節，情人節及紀念日總數多達16個！韓國人相當重視情人節，當中以一年之中第一個情人節最為重要。作為一年的開端，韓國情侶會互相送一本一年的日記給彼此，並在裡面標記生日、紀念日、情人節等重大節日，祈求全年的愛情都能順順利利！

韓國情人節：

1月14日：日記情人節

2月14日：西洋情人節

3月14日：白色情人節

4月14日：黑色情人節

5月14日：黃色情人節／玫瑰情人節

6月14日：親吻情人節

7月14日：銀色情人節

8月14日：綠色情人節

9月14日：相片情人節

9月17日：告白日

10月14日：紅酒情人節

11月11日：巧克力棒情人節

11月14日：電影情人節

12月14日：擁抱情人節

紀念日：百日紀念日

紀念日：初雪紀念日



首爾5大浪漫景點 漫遊韓劇取景地／穿上20世纪服裝打卡

韓國情侶除了會在情人節當天互相送贈禮物外，亦會展開浪漫的約會！以下為大家推薦5個韓國情侶約會會到訪的浪漫景點，若有機會，一定要體驗韓國人的情人節文化，在首爾開展甜蜜又難忘的異國約會！

首爾情人節浪漫打卡推介【1】江村鐵路自行車 異國情調《我們結婚了》場景重現

江村鐵路自行車因為《我們結婚了》及《Running Man》等人氣韓國綜藝節目前往取景而一夕爆紅。江村鐵路自行車是退役的舊京春線鐵路，現在不再有火車通行，便改為鐵路自行車。由金裕貞站搭乘處出發，車路全長8.5公里，首6公里為鐵路自行車，後2.5公里則為搭乘浪漫列車。

鐵路沿途可以飽覽青山、綠野與河流交織而成的田園風光，亦有VR實景，體驗聲光效果的路段，浪漫列車則洋溢著異國情調，無論是打卡留念還是創造回憶都非常適合，在夕陽映照下更是甜蜜浪漫！此外，鐵路自行車的搭乘處附近亦有巨大書本造型物及五色雨傘造景等拍照區；高空滑索、投壺等有趣體驗設施，絕對可以玩得盡興！

江村鐵路自行車

地址：江原特別自治道春川市新東面金裕貞路1383

交通：乘地鐵「京春綫」前往「金裕貞站」

首爾情人節浪漫打卡推介【2】益善洞韓屋村 DIY戒指工作坊 復古韓服體驗

益善洞韓屋村是韓國時下年輕人的熱門聚腳地，是集餐廳、咖啡店、酒吧及各式手工藝品於一身的景點。益善洞保留著1920年代傳統的韓屋，店舖由韓屋改造而成，具有復古感之餘亦將空間活化，連《鬼怪》、《德魯納酒店》等大受歡迎的韓劇都曾在這裡的餐廳取景，令這裡的小店變成網紅餐廳！

在益善洞除了逛街吃飯，亦有服飾租借的小店，可以租借1900年代初期的復古服裝，穿上開化期服飾，享受巷弄的打卡氛圍，與情人打卡留念，是個非常特別的體驗！益善洞韓屋村亦有不少手作店，若時間許可，不妨花點時間在這裡與另一半DIY戒指、香水等小物，留下美好回憶！

益善洞韓屋村

地址：首爾特別市鐘路區益善洞

交通：乘地鐵1、3或5號線前往「鍾路三街站」

首爾情人節浪漫打卡推介【3】南怡島＋小法國村 《小王子》田園村莊

南怡島是一個半月狀島嶼，島上有貫穿南怡島的中央紅松路、銀杏路、水杉路、蘆葦路等優美步道；《來自星星的你》取景地小法國村；晨靜樹木園等著名自然景觀，更是偶像劇《冬季戀歌》的取景地，島上可以找到許多《冬季戀歌》的蹤跡，像是海報、雕像等！在南怡島一年四季都有不同美景，春天漫開的櫻花路、夏天沁爽的水杉路、秋天的火紅楓葉與冬天銀白雪景，為情侶帶來不少唯美與浪漫的回憶！

難得一場來到南怡島，當然不要錯過附近的景點，如乘搭加平觀光循環巴士，南怡島的下一站即可抵達小法國村站。小法國村是一處擁有法國式建築的田園村莊，設計概念以《小王子》故事為主題，也是小王子故事的主題樂園，更有藝廊、紀念品店等設施。在小法國村更可以重溫《來自星星的你》都敏俊與千頌依甜蜜擁吻的場景，在山丘上享受兩人的甜蜜時光！

南怡島

地址：江原道春川市南怡島街1 南怡島

交通：乘地鐵到「加平站」轉乘加平觀光循環巴士至「南怡島站」後搭乘渡輪至南怡島

小法國村

地址：京畿道加平郡清平面湖畔路1063

交通：乘加平觀光循環巴士至「小法國村站」

首爾情人節浪漫打卡推介【4】樂天世界 穿校服樂園拍拖 重拾那些年

樂天世界是不少韓國情侶約會都會去的主題樂園，樂天世界是包括一個大型室內主題公園、戶外遊樂園、商場、酒店、韓國民俗村、體育設施、樂天世界以冒險與神秘為主題，樂園景點設施主要分布在室內主題公園「探險世界」，以及戶外遊樂園湖水公園「魔幻島」兩個區域，其中「探險世界」甚至是世界上第3大的室內遊樂園！「魔幻島」有雲霄飛車、高空降落等刺激的遊樂設施，「探險世界」則有VR Space、急流泛舟等相對闔家歡的遊樂設施。

暢玩之餘，情侶更會穿上校服在遊樂園打卡！在距離樂天世界不遠的地方有租借校服的小店，更提供中文、英文、日文服務，非常貼心！穿著與KPOP偶像同樣的校服與另一半拍一日拖，回到過去重拾那些年，來一場特別的約會體驗！

樂天世界

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克大路240（蠶室洞）

交通：乘地鐵2或8號線前往「蠶室站」

首爾情人節浪漫打卡推介【5】南山首爾塔 屋頂露台壯觀愛情鎖牆

南山首爾塔亦為「N首爾塔」，為首爾最著名的地標之一。塔上設有觀景台、購物區、文化展示空間、旋轉餐廳、咖啡廳等設施，236.7公尺的高度可以眺望漢江及鳥瞰整座首爾城市的日夜景色！

南山首爾塔亦是浪漫的代名詞，屋頂露台是約會聖地，欄杆上掛滿了同心鎖，形成壯觀的愛情鎖牆，除了是定情好地方，更是情侶浪漫的打卡好去處！就連韓劇《來自星星的你》及韓國戀愛綜藝節目《我們結婚了》亦曾在此上映浪漫情節，掛過情人鎖呢！

南山首爾塔

地址：首爾特別市龍山區南山公園街105

交通：乘地鐵4號線至「明洞站」後轉乘纜車

大灣區航空機票優惠 首爾來回機票$1,260起送行李

大灣區航空近日推出「2024翺翔GO飛 踏上新旅途」機票優惠，由即日起至2024年1月8日，台北、首爾、大阪、東京、曼谷、馬尼拉、胡志明市等7大航線的單程或來回機票均有優惠，機票低至HK$490，來回首爾亦僅需HK$1,260，更可獲得20公斤免費託運行李額，價錢絕對超值！

如果要選用機票優惠，必須由香港出發，來回程機票有效期最多可以停留7天，出發日期限於2023年12月24日至2024年3月26日期間出發。雖然機票優惠在2024年2月5日至2月18日期間不適用，即不能在異國度過西洋情人節，但在首爾度過1月14日的日期情人節或3月14日的白色情人節其實都一樣浪漫，而且更可以與另一半創造特別的體驗和回憶！

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