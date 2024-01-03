銀河綜藝館《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》鄧紫棋、林俊傑齊倒數

2023年12月31日晚，《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》在澳門文化娛樂新地標銀河綜藝館舉行。在跨年夜集結無數重量級影視歌明星，為現場過萬名樂迷帶來了一場精彩表演，並透過全球直播陪伴海內外觀眾，與大家一齊迎接2024年。



巨型「蟲洞」作為舞台視覺重心。（銀河綜藝館提供）

宇宙「蟲洞」舞台穿越未來

江蘇衛視跨年演唱會首次移師至銀河綜藝館即大收好評。主辦方引進國內外殿堂級製作團隊，充分利用場館的空間，使用其靈活性和可塑性，串連銀河綜藝館及銀河國際會議中心兩個活動場館，創新利用雙舞台設計，使舞台面積擴展至超過2000平方米，成為大灣區面積最大的室內場館舞台。活動現場打造成一個沉浸感十足的宇宙空間，借助場館配備的高清播放技術及無視覺遮擋設計，搭建出長達40米、高逾25米、寬逾60米的巨型「蟲洞」。搭配面積超過2200平方米的LED顯示屏以及接近200噸的舞台美術效果設備，透過虛擬科技把各種天馬行空的視覺元素帶到現場，為觀眾帶來前所未有的視覺震撼。

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重量級影視歌明星陣容

演唱會陣容星光熠熠，包括鄧紫棋、鞠婧禕、李宇春、林俊傑、劉令姿、湯非、陶喆、王俊凱、王心妤、張靚穎、周華健等，眾嘉賓圍繞「用奮鬥點亮幸福」主題，以不同形式和風格的表演唱，午夜時分更陪伴全場觀眾一起倒數，迎接2024年的來臨。

自2023年4月全新開業以來，銀河綜藝館一直積極引入高水準娛樂表演，繼一系列巨星演唱會，再舉辦《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》，支持澳門特區政府深化「旅遊+」跨界融合發展、推進澳門「1+4」促成「演藝之都」。