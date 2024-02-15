第二季旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組【二獎】得獎作品

入圍得獎者：陳 * *



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希臘的「天空之城」

Meteora位於希臘北部，稱它為希臘的「天空之城」絕不為過，皆因這裡有6座始建於14世紀的東正教修道院「懸浮在空中」，這也是Meteora一字的原意。現在這6座彷彿在天空上的修道院仍完好保存，每一座都聳立在山間的巨石之上，形成獨特景觀。1988年，這個壯麗的修道院群，以至山下的小村莊已被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，故此我們也被吸引花上兩日一夜去探索這個「天空之城」。

從希臘首都雅典前往Meteora，最方便是乘搭火車。每日有兩個班次從雅典火車站來往Kalabaka，需時約五小時，一般旅客都會選擇早上約8:00出發的班次，以便中午時份到達離Meteora最近的城鎮Kalabaka入住旅館，下午可以啟程參觀修道院，還有在巨石美景中欣賞日落。

由於我們沒有自駕，當地亦沒有公共交通工具，除非包車，否則只能像我們參與當地旅行社提供的本地遊。這些本地遊的好處是已經安排好舒適的車輛在旅館接載您前往山上，還有經驗導遊講解歷史、每間修道院的建成背景，以及帶您去最佳位置拍照與欣賞美景。另一好處是這6間修道院並非每日及全日開放，有些一星期只開放三天或只在上午開放，本地遊能作最好的安排，讓我們在兩天內進入5間修道院參觀。

這6間修道院各有特色，有4座為修士所居住，其餘2座則是修女之居所。有些設有博物館，展出昔日修士所用的聖經、日常用品、修士袍、壁畫等，部份更有售賣修道院自家出產的葡萄酒、橄欖油及手工藝品。每間修道院不管大小入場費都是3歐羅，但他們有一個相同的規矩，進入修道院的女士必須穿長裙，衣著不可暴露，就算女士穿了長褲也不行，他們也會借你一塊沙龍讓你圍在腰間當作長裙，大家也都入鄉隨俗。

旅程期間遇到不少有趣事——一個修士應該是從超級市場購物回來，準備乘纜車回修道院之時，遇到我們這班好奇的遊客一直盯著他，他惟有展現好客之道，請了我們吃希臘名物炸芝士；到埗Kalabaka當日是除夕，街上小孩子三五成群走入大小商店唱歌討糖果，原來是當地的傳統，有點像萬聖節與聖誕佈佳音的混合版；還有我們的導遊是Kalabaka小鎮本地人，我們跟他說很喜歡這個小鎮，但他說唯一缺點是全村人都知道他35歲還是單身未婚！！

昔日的修士為要遠離人群獨處修行而建立這些修道院，要前往巨石的頂層，幾百年來修士都需要攀爬釘在崖邊的天梯，後來改用了人力拉動的滑輪裝置吊籃上落山。大家可以放心，現在遊客要前往這些修道院已經容易得多，新的道路、石橋、石級已建立起來，修士亦改用電動小型纜車上落及搬運物資。

兩天置身在天空之城中，眼前陡峭的巨石林與難以想像如何建成的修道院，確實叫人嘖嘖稱奇；可以好肯定的說相片無法百分百捕捉這種鬼斧神工的美景，只能說有幸來到Meteora，用眼球做了最美好的紀錄。

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