第二季旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組【頭獎】得獎作品

入圍參賽者：L** L** S***



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曼谷一日貴族體驗：試穿傳統泰服 鄭皇廟拍出零失誤打卡美照

兩日一夜快閃泰國曼谷之旅！時間緊湊，落機直奔人氣泰服租借專門店「SENSE OF THAI」，車程連徙步時間約1小時30分鐘即可抵達。搶眼又精緻的傳統服裝讓你輕易拍出華麗大片， Walk-in 的輪候時間較長，建議預早一至兩星期於網上預約，並提前揀選喜歡的款式，否則做定心理準備至少等一個鐘。（早上11點抵達目測已經有十幾人）超過100件泰服16種顏色任選，價格從650-800泰銖不等，有專人為你穿上再搭配飾品，隨身物品可存放在店內，可謂相當貼心。

「鄭皇廟」 是不少劇集的取景地，作為泰劇迷絕對是必去打卡景點；同時亦是當地最大且歷史悠久的寺廟建築，古意盎然的氛圍感彷彿置身世外桃源般讓人感到平靜。門票為每位100泰銖附送細支裝水，從正門入口位置往左走，再從樓梯位直上台階，人流較為稀少且剛好拍到其中一個陪塔。天朗氣清再在藍天白雲拱照下，零失誤打卡照完美演繹。

地址：Tha Maharaj, 1/11 ตรอก มหาธาตุ Maha Rat Rd, แขวง บรมมหาราชวัง Phra Nakhon Bangkok, Thailand

營業時間：10:30-18:30

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