第二季旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組【二獎】得獎作品

入圍參賽者：吳 * *



【以下為參賽者提交作品】

福岡 佐賀縣 嬉野市 豐玉姬神社

嬉野市嬉野町大字下宿乙2231-2

嬉野，（嬉）這個字拆開是「女+喜」，就是女生喜歡的城市之意，日文(嬉)這個字的發音是「うれし」（ureshi），是快樂、開心的意思。

嬉野溫泉以「美人湯」著名，正因溫泉水裡富含碳酸氫納，能軟化皮膚角質讓肌膚變得水嫩柔滑，泡湯後皮膚更滑溜溜，摸起來就像是鯰魚一般，女孩必愛。

加上嬉野市內，有條河川有許多鯰魚，深信溫泉與鯰魚有一定的關係。溫泉街旁的豐玉姬神社，豐玉姬是日本神話故事中海神之女(龍宮城的乙公主)，相貌白皙美麗動人，稱為美肌的女神。

神社中央祭祀鯰魚神的白瓷像，是豐玉姬的使者，並賦予祂為美膚之神。相信參拜後，皮膚就能跟豐玉姬一樣白皙幼嫩，深受女性信眾歡迎。

當地名物-湯豆腐料理

用嬉野溫泉水去熬煮的湯豆腐，軟嫩好吃。宗庵よこ長 湯豆腐在嬉野，是一家餐廳，繁忙時段，常常高朋滿座。

嬉野溫泉街，吃喝玩樂俱備，由內至外白白滑滑，女生必愛。

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