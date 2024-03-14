「林都號」全國最新旅遊專列｜斥資1億打造頂級奢華感！一票難求

林都號｜奢華旅遊專列｜中國地大物博，想一次環遊多個地方，鐵道遊絕對是一個好選擇。一邊安在寬敞優雅的車廂中，一邊飽覽沿途美不勝收的景致。在火車上觀看世界的確與眾不同，鐵路旅行往往會帶給你日常看不見的美景，帶你捕捉最美的移動風景。



6月鐵道遊 | 10天行程環遊內蒙呼倫貝爾草原、漠河北極村、伊春

咁多款列車點選擇好? 等小編推介今年焦點 — 中國最新頂級豪華旅遊專列「林都號」。無論列車本身、或是行程路線都絕對係一大賣點！作為黑龍江首列高品質體驗式旅遊觀光列車的「林都號」，2023年7月中全新營運，斥資1億人民幣，耗時1年完成打造！15卡裝潢古典優雅的華麗包廂，列車配有酒吧、中西餐廳、茶室書屋、兒童遊樂室、特色產品展廳、會議室及醫療室等功能車廂，即使列車行走中都不愁冇節目！

整列「林都號」規格相當豪華，15卡包廂共設有30間客房，載客僅60人。每房配備超大觀景窗，最重要是每房都設有獨立浴室及洗手間！列車有暖氣，設備齊全，被美譽為「會移動的5星級酒店」！

而行走路線方面，10天大環線由哈爾濱出發，穿越大、小興安嶺欣賞沿途森林風光，到達漠河北極村邂逅絢麗多彩的北極光奇幻景象，在中國最北極觀賞震撼的銀河系。再到呼倫貝爾大草原體驗草原牧民生活，絕對係人生不能錯過嘅景點！

列車車身採用白色、咖啡色為主調，森林樹木元素作點綴。（EGL圖片）

「林都號」華麗包廂 每房設有獨立浴室及洗手間

房間裝飾各有不同風格，每房配備超大觀景窗、設有床鋪及梳化，最重要一定係設有獨立浴室及洗手間，設備齊全，非常舒適。

金鑽豪華房標準房

金鑽豪華房標準房（EGL圖片）

金鑽豪華大床房

如果想有更豪華體驗，推介大家全列車只有2間的至尊豪華套房，特設小偏廳，空間更寬敞。

至尊豪華套房

置身於氣派奢華的多功能設施車廂

餐廳的裝潢富氣派。（EGL圖片）

餐廳酒吧於晚上會有現場音樂演奏。（EGL圖片）

特色酒吧（EGL圖片）

於茶室體驗中國傳統茶文化，一邊觀賞窗外風景，一邊品茶。（EGL圖片）

林都號精彩行程必到景點【漠河、伊春、呼倫貝爾草原】

作為黑龍江首列高品質體驗式旅遊觀光列車的「林都號」，列車依美麗的湯旺河而行，別錯過漠河大小興安嶺沿途的森林風光、伊春至新青山水相依的動人畫面。行程當然唔少得穿越呼倫貝爾草原深處，探秘莫日格勒河的絕美景色。

伊春【湯旺河林海奇石風景區】

融奇石、森林、峰澗、湖溪於一體，集奇、險、秀、幽於一身的國家5A景區，共分為6個景觀區：一線天景觀區、植物苑、林海觀音、幽谷探險，風災遺跡和紅松原始景觀區，優美的自然奇觀，絕對不能錯過！

湯旺河林海奇石風景區（網上圖片）

伊春 紅松故鄉【五營國家森林公園】

集森林，湖泊、河流、濕地為一體的旅遊勝地，因擁有著全亞洲面積最大、保存最完整的原始紅松林群落而聞名，有「天然植物園」之稱。

伊春 紅松故鄉【五營國家森林公園】（網上圖片）

呼倫貝爾【額爾古納濕地】

中國目前保持原狀態最完好、面積最大的濕地，被譽為「亞洲第一濕地」。地形平緩開闊，額爾古納河的支流根河從這裡蜿蜒流過，形成壯觀秀麗的河流濕地景觀。特別安排草原狂歡派對，於草原BBQ、騎馬射箭、滑草、草地奔跑，享受自由自在的草原牧民生活！

呼倫貝爾【額爾古納濕地】（網上圖片）

呼倫貝爾【莫日格勒景區】

遊覽莫日格勒景區，穿越中國最美草原，被譽爲「天下第一曲水」，一條曲折蜿蜒的莫日格勒河，靜靜的流淌在草原腹地。安排乘越野車馳騁在呼倫貝爾大草原上，穿越呼倫貝爾草原深處，探秘莫日格勒河的絕美！

呼倫貝爾【莫日格勒景區】（網上圖片）

呼倫貝爾【最後的使鹿部落】

尋訪中國最後的狩獵部落「敖麓古雅使鹿部落」。中國唯一飼養馴鹿的⺠族，中國最後的狩獵民族。

呼倫貝爾【最後的使鹿部落】（torrentking@知乎）

漠河【北極村】

⺠風純樸，鄉士氣息濃郁，生態環境保存完好。國家5A景區，是中國最北端的臨江小鎮，素有「金雞之冠」、「神州北極」和「不夜城」之美譽。打卡熱點：中國最北郵局、北極之巔：138號國界碑北極村。

去到北極村會唔會睇到極光? 絕對有機會！趁機會邂逅絢麗多彩的北極光奇幻景象，人生不能錯過嘅星空奇觀。

漠河【北極村】（網上圖片）

追蹤北極光奇幻景象（EGL圖片）

特色酒店住宿

除了住宿3晚住宿頂級奢華專列「林都號」外，行程亦特別安排不同的特色酒店住宿體驗，包括特色蒙古包營地，體驗蒙古草原牧民生活、於滿洲里住宿7星級特色酒店「套娃酒店(主樓)」、於豐林入住森林風旅遊度假綜合區「五營汽車營地」及哈爾濱5星標準敖麓谷雅（AOLUGUYA）酒店等！

睇完以上介紹係咪覺得好吸引呢？立即去EGL東瀛遊報名，乘坐全中國最新．頂級豪華旅遊專列「林都號」，10天大環線暢遊中國哈爾濱、漠河邂逅北極光、伊春、呼倫貝爾大草原，一票難求，名額珍貴，即刻報名啦！

《全中國最新 頂級奢華 旅遊列車》

一票難求「林都號」10天大環線之旅

穿越東北大小興安嶺、內蒙呼倫貝爾草原、神州北極漠河

成團出發：6月 14、23日 👉按此立即報名👈

（全文完）